Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 13. August 2023. Von Marco Witting: "Die Familien bauen drauf".

Die verschärften Kriterien für Wohnbaukredite haben massive Auswirkungen auf junge Familien.

Innsbruck (OTS) - Seit einem Jahr gelten neue Kriterien für Wohnbaukredite. Abgesehen von minimalsten Erleichterungen, die im April eingeführt wurden, gilt seither: Für den Kauf einer Immobilie müssen 20 Prozent der Kaufsumme als Eigenmittel aufgebracht werden – und die Kreditrate darf nur 40 Prozent des Nettohaushaltseinkommens ausmachen. Das ist für sehr viele Familien in Tirol, die davor vielleicht noch vom Eigenheim verschämt träumen durften, das endgültige Ende dieser Bestrebungen. Weil es schon ohne die Verschärfung schwer genug war. Grund ist in Tirol seit jeher extrem teuer. Die Zinsen sind in den vergangenen zwölf Monaten stark gestiegen. Und die Teuerung wirkt sich auf die Kosten natürlich auch aus. Unter den Kriterien leidet die Baubranche genauso wie die jungen Familien, für die sich die Rechnung nun gar nicht mehr ausgeht. Auch die Politik lamentiert – und evaluiert vor sich hin. Geändert hat man trotzdem nichts.

Die Kriterien sollten das Platzen einer Immobilienblase verhindern. Ein sinnvoller Zugang. Und es ist nicht sehr zielführend, in diesem Bereich Experimente zu machen und laufend die Vorgaben zu ändern. Aber: Die Rahmenbedingungen am Markt haben sich binnen eines Jahres grundlegend geändert. Die Nullzinsen sind Geschichte. Der Bauboom damit aber ebenso. Und manche versuchen bereits, im Ausland noch einen Kredit zu ergattern. Weil der Wunsch von vielen jungen Familien, sich Eigentum anzuschaffen, eben da ist. Und daran ist rein gar nichts verwerflich.

Deshalb sollte die Politik im Bund endlich damit aufhören, über dieses Regulativ zu jammern, und damit anfangen, über Lösungen zu sprechen. Es braucht eine Trendwende und eine tragfähige Lösung, auf die die jungen Familien auch in Zukunft bauen können.





