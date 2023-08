Stocker: „Babler-Vorsitz bedeutet für die SPÖ weiterhin ‚Management by Chaos‘“

SPÖ-Chef Andreas Babler rudert kräftig zurück – übrig bleibt die Frage, was die SPÖ eigentlich will

Wien (OTS) - „Der Parteivorsitz von Andreas Babler bedeutet für die SPÖ weiterhin ‚Management by Chaos‘. Im heutigen Ö1-‚Journal zu Gast‘ rudert Andreas Babler kräftig zurück, etwa bei seiner Forderung nach Tempo 100 auf allen Autobahnen. Auch wenn es zu begrüßen ist, dass der SPÖ-Chef in dieser Frage langsam, aber sicher zur Vernunft kommt, kann sich niemand sicher sein, ob sich seine Überzeugungen nächste Woche nicht wieder um 180 Grad drehen. War sich Babler vorgestern noch sicher, im Burgenland gemeinsam mit Hans Peter Doskozil aufzutreten, will er sich dazu heute gar nicht mehr festlegen. Eines der wenigen Themen, bei dem sich Andreas Babler treu bleibt, ist seine Solidarität mit den Klimaklebern, die die Bevölkerung mit ihren Blockade-Aktionen regelmäßig in Geiselhaft nehmen. Eine Frage drängt sich dabei immer wieder auf: Wofür wird die SPÖ wohl nächste Woche stehen? Niemand in diesem Land weiß genau, was die SPÖ eigentlich will. Wohl nicht einmal Babler selbst“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, das Ö1-Interview des SPÖ-Chefs.

„Der Linksaußenkurs der Bundes-SPÖ ist jedenfalls kein Zukunftsprogramm, sondern ein Weg direkt zurück in die Vergangenheit. Das hat Babler auch selbst bestätigt, denn wenn er von seiner Politik spricht, hört man mehr von 70er-Jahre-Nostalgie als von den Herausforderungen der Zukunft. Dass sich die Umstände der Welt seit damals stark verändert haben, scheint an Babler dabei fast spurlos vorübergegangen zu sein. Von Tirol über Wien bis hin ins Burgenland stoßen Bablers Pläne dabei auf massiven Widerstand. Egal, wie sehr Andreas Babler versucht, die Differenzen in der SPÖ zu verstecken: Die Spaltung der SPÖ ist sichtbar und vertieft sich jede Woche“, so Stocker weiter, der abschließend betont: „Im Gegensatz zur SPÖ hat die Volkspartei mit Bundeskanzler Karl Nehammer das Land durch die Zeit der multiplen Krisen geführt und Verantwortung für das Land und die Menschen übernommen. Währenddessen ist die SPÖ seit Jahren nur mit sich selbst beschäftigt.“



