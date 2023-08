125 Jahre Verein der Steirer in Wien: Landeshauptmann lud zum Empfang in die Steiermark

Wien/Stubenberg (OTS) - Zum 125-Jahr-Jubiläum des Vereins der Steirer in Wien lud Landeshauptmann Christopher Drexler am 12. August 2023 ins Schloss Stubenberg. Unter den Gästen neben dem Schlossherren Wolf-Georg Schärf: die Nationalräte Martina Kaufmann und Reinhold Lopatka, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landtagsabgeordneter Lukas Schnitzer und Andreas Zakostelsky, Obmann der Steirer in Wien.

Mehr als 100 Gäste nahmen am Samstag, dem 12. August 2023, an diesem festlichen Ereignis im Schloss Stubenberg teil. Eingeladen hatte Christopher Drexler, Landeshauptmann der Steiermark. Bei seiner Begrüßung betonte er die wichtige Rolle des Vereins der Steirer in Wien als Botschafter in der Bundeshauptstadt. Das vor allem in kulturellen Belangen – nicht zuletzt mit dem bekannten Steirerball in der Wiener Hofburg, der zum nächsten Mal am 12. Jänner 2024 stattfinden wird.

Steirer in Wien sammeln für Unwetter-Opfer

Vereinsobmann Andreas Zakostelsky bedankte sich in seiner Ansprache bei Landeshauptmann Drexler für die langjährige Unterstützung des Landes Steiermark für den Verein. „Unser Verein der Steirer in Wien hat sich in den vergangenen zehn Jahren versiebenfacht und zählt heute stolze 1.400 Mitglieder“, so Zakostelsky. Diese Mitglieder sind sehr aktiv – auch wenn es um Belange in der steirischen Heimat geht. So wurde erst letzte Woche spontan ein Spendenaufruf für die Opfer der jüngsten Unwetter in der Steiermark gemacht.

Von Schloss zu Schloss

Unter den Gästen des Empfangs waren Nationalrätin Martina Kaufmann, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Nationalrat Reinhold Lopatka und der Vizerektor der Universität Graz Markus Fallenböck. Der Verein der Steier in Wien war weiters vertreten durch Elisabeth Hakel (Obmann-Stellvertreterin) und Philipp Angerer (Obmann-Stellvertreter).

Neben Festreden wurden den Gästen im steirischen Schloss mit seinem beeindruckenden Renaissancehof regionale Köstlichkeiten vom Feinsten serviert. Im Anschluss an den Empfang stand ein Besuch im mobilen Steiermark-Pavillon, im Haus der Biodiversität und in der Tierwelt Herberstein auf dem Programm.

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

