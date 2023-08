TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 12. August 2023 von Matthias Christler "Der Gipfel der Unmenschlichkeit"

Innsbruck (OTS) - Der Tod eines pakistanischen Trägers am K2 macht betroffen und stellt gleichzeitig das Geschäft mit den Besteigungen der höchsten Berge der Welt in Frage. Weniger wäre mehr, das gilt aber nicht nur für diesen Extrem-Tourismus.

Der 27. Juli 2023 hat seinen Eintrag in die Geschichtsbücher des Bergsteigens sicher, als Tag, an dem Freud und Leid am K2 untrennbar miteinander verbunden waren. Kristin Harila feiert am Gipfel den Weltrekord, in 92 Tagen alle 14 Achttausender bestiegen zu haben. Zuvor kam sie auf dem schmalen Pfad 300 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, wie sie selbst bestätigt, an dem verletzten pakistanischen Träger Mohammed Hassan vorbei. Stunden später ist er tot. Dutzende Bergsteiger sollen ihn liegen gelassen haben. Jetzt, zwei Wochen später, wird klar, welches Drama sich abgespielt haben muss. Ob es Konsequenzen wegen unterlassener Hilfeleistung geben wird, sollen die von den Behörden veranlassten Untersuchungen zeigen. Viele Menschen, die der Tod des Trägers betroffen macht, haben ihr Urteil gefällt: Der Gipfel der Unmenschlichkeit ist erreicht.

Spätestens als 2019 Fotos von einer Menschenschlange kurz vor dem Gipfel des Mount Everest die Runde machten, wurde die Kommerzialisierung des Höhenbergsteigens kritisiert. Seit nunmehr 30 Jahren wird der Everest, der früher Spitzen-Alpinisten vorbehalten war, touristisch vermarktet. Mehr als 6000 Menschen standen bereits am Gipfel – und die Masse hat den Nimbus des Everests bröckeln lassen. Der Fehler, Menschen mit ausreichend dicken Geldtaschen um jeden Preis hinaufzubringen, wiederholt sich jetzt am K2. Auch er verliert langsam seinen Schrecken. Erreichten bis vor wenigen Jahren vereinzelt Bergsteiger den Gipfel, bei einer Sterblichkeitsrate von fast 25 Prozent, hat diese inzwischen dank Fixseilen, besserer Ausrüstung und Hilfe von Trägern stark abgenommen. Von mehr als 700 K2-Gipfelsiegen gab es allein 190 im Vorjahr.

Aufstiege zu den Gipfeln der höchsten Berge der Welt werden um einige zehntausend Euro angeboten, VIP-Trips kosten schon mal 100.000 Euro und mehr. Dem verunglückten Träger aus Pakistan sollen pro Tag umgerechnet 19 Euro zugesagt worden sein. Die Kluft zwischen Arm und Reich könnte kaum drastischer aufgezeigt werden. Nepal und Pakistan sind aber angewiesen auf die Gipfeljäger, die Tausende Euro Gebühren zahlen, um den Everest oder K2 besteigen zu dürfen. Diesen Ländern kann man nicht vorwerfen, dass der Extrem-Tourismus immer extremere Formen annimmt: mit Hubschrauber zum Basiscamp, mit U-Booten zur Titanic, mit Raketen ins All. Das hat nichts mit Entdeckergeist zu tun, das sind reine Ego-Trips. Dieses Phänomen betrifft nicht nur Eliten, nicht nur die höchsten Berge der Welt, es spiegelt sich im Massentourismus wider, der weltweit zum Problem wird.

Weniger wäre mehr, Öko- statt Ego-Tourismus. Doch es ist wie am Berg, kurz innehalten und das Unheil erkennen ist schwierig, umdrehen noch schwieriger.





