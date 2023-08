Vertragsunterzeichnung: ORF und NÖ Kulturwirtschaft prolongieren erfolgreiche Kooperation

Fortführung der „Sommernachtsgala Grafenegg“ und mehr in ORF 2, Verlängerung des Rahmenvertrags mit ORF III

Wien (OTS) - Die traditionelle Live-Übertragung der „Sommernachtsgala“ in ORF 2, die heuer bereits zum 16. Mal stattfand, sowie weitere Konzerthöhepunkte vom Grafenegg Festival in ORF 2 und ORF III, außerdem die Eröffnung der Internationalen Barocktage Melk, Oper aus Klosterneuburg und ein Festkonzert aus St. Pölten in ORF III! Diese und andere kulturelle Highlights aus Niederösterreich bietet der ORF seinem Publikum dank einer langjährigen Kooperation mit dem Land und seinen Kulturbetrieben, die nun bis inklusive 2026 verlängert bzw. erweitert wurde. So fand heute Abend, am Freitag, dem 11. August 2023, anlässlich der diesjährigen Festival-Eröffnung in Grafenegg (live-zeitversetzt ab 20.15 Uhr, ORF III) die Vertragsunterzeichnung durch die beteiligten Partner statt – in Anwesenheit von u. a. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, Grafeneggs künstlerischem Leiter Rudolf Buchbinder sowie dem operativen Geschäftsführer Philipp Stein, ORF-Landesdirektor Alexander Hofer, den ORF-III-Geschäftsführern Peter Schöber und Kathrin Zierhut-Kunz, Karin Veitl – Leiterin des Ressorts Musik und Theater in der ORF-TV-Kultur (in Vertretung von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl) –, dem Geschäftsführer der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) Paul Gessl und Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kulturregion NÖ.

Bis 2026 wurden die bestehenden Verträge des ORF mit der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft bzw. der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft prolongiert. Die Vereinbarung über die drei Live-Übertragungen der „Sommernachtsgala“ in ORF 2 wurde sogar um zwei weitere Kulturereignisse aus Grafenegg erweitert: das Konzert zum 20-Jahr-Jubiläum des Festivals sowie eine musikalische Gala zur Einweihung des neuen Rudolf-Buchbinder-Saales, beides im August 2026. Die zweite Vereinbarung, der erneuerte Rahmenvertrag zwischen ORF III, NÖKU und der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, garantiert den Zuseherinnen und Zusehern jährlich bis zu sieben weitere Produktionen von niederösterreichischen Bühnen.

Stimmen zur Kulturkooperation

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt dar, um Niederösterreich noch stärker als Kulturland zu positionieren. Denn durch die Vertragsunterzeichnung mit dem ORF wird gewährleistet, dass allen Bürgerinnen und Bürgern, auch jenen, die nicht vor Ort teilnehmen können, ein vielfältiges Kulturangebot aus Niederösterreich geboten werden kann. So werden neben der alljährlichen Übertragung der ‚Sommernachtsgala Grafenegg‘ auch zahlreiche Theateraufführungen und Konzerte aus Niederösterreich ausgestrahlt. Ich möchte mich für die bisherige und auch zukünftige Zusammenarbeit bedanken, durch die unser Bundesland Niederösterreich als Kulturland im Herzen Europas mit über drei Millionen Kulturtouristen pro Jahr einem Publikum über die Landesgrenzen hinaus präsentiert wird.“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ein ORF für alle bedeutet Kultur für alle Menschen in diesem Land. Den öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag erfüllen wir u. a. auch durch die langjährige erfolgreiche Kooperation mit dem Land Niederösterreich und der NÖ Kulturwirtschaft mit ihren unterschiedlichen Institutionen. Von der Operette in Baden über die Barocktage Stift Melk bis hin zu den wunderbaren Klassikproduktionen aus Grafenegg präsentiert der ORF seinem Publikum ein breitgefächertes Kulturangebot. Es freut mich daher, dass wir diese fruchtbare Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren mit hochkarätigen Produktionen in ORF 2, allen voran die traditionelle ‚Sommernachtsgala‘, sowie einem umfassenden Top-Kulturpaket in ORF III fortsetzen und sogar intensivieren können. Ich danke allen Partnern und Beteiligten für die erstklassigen Rahmenbedingungen, die uns das Kulturland Niederösterreich ermöglicht.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „ORF III verbindet eine langjährige enge Zusammenarbeit mit den Kulturinstitutionen in Niederösterreich. Mit qualitativ hochwertigen Kulturübertragungen etwa aus Grafenegg, Melk, Baden oder auch Klosterneuburg schaffen wir es gemeinsam, der Bevölkerung einen breiten Zugang zu Kunst und Kultur zu bieten, der von Hunderttausenden Zuseherinnen und Zusehern genutzt wird. Durch die Kooperation mit 3sat und ARTE ist es uns darüber hinaus möglich, den niederösterreichischen Kulturbühnen auch eine internationale Plattform zu bieten. Herzlichen Dank an unsere Partner Land Niederösterreich, NÖKU und Grafenegg.“

Künstlerischer Leiter Grafenegg Festival Rudolf Buchbinder: „Mit dem ORF haben wir einen starken und verlässlichen Partner seit der ersten Stunde. Ich freue mich sehr, dass diese Kooperation, die auf gegenseitigem Vertrauen und dem gemeinsamen Streben nach erstklassiger Qualität basiert, erneut verlängert wird. Das Grafenegg Festival zählt heute zu den wichtigsten Orchesterfestivals Europas – auch dank der Übertragungen des ORF.“

Grafenegg-Geschäftsführer Philipp Stein: „Grafenegg hat als Kulturinstitution einen Bildungsauftrag, der uns sehr wichtig ist. Zentrale Säulen des Programms sind die jährlich stattfindende Grafenegg Academy und der Composer-Conductor-Workshop INK STILL WET, mit denen wir junge Musikerinnen und Musiker am Beginn ihrer professionellen Karriere unterstützen. Gleichzeitig wollen wir einem breiten Publikum, z. B. über günstige Rasenplätze, einen niederschwelligen Zugang zu klassischen Konzerten bieten. Die ORF-Übertragungen helfen uns, die Musik noch mehr Menschen zugänglich zu machen.“

NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl: „Eine gute Partnerschaft gelingt, wenn beide Seiten die gleichen Werte und Ziele verfolgen. Gemeinsam mit dem ORF machen wir die vielfältige und lebendige Kunst- und Kulturszene Niederösterreichs einem breiten Publikum zugänglich: Die Betriebe der NÖKU liefern die künstlerischen Inhalte und der ORF ein hochwertiges Kulturprogramm. Es freut mich, dass diese langjährige Partnerschaft fortgeführt wird und wir gemeinsam den Weg weitergehen – für die Öffentlichkeit einer diversen Kulturlandschaft unseres Landes.“

Weitere Bühnenproduktionen aus Niederösterreich demnächst im ORF

Nach der heutigen live-zeitversetzten Übertragung der Festival-Eröffnung mit Felix Mendelssohn Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ (Freitag, 11. August, 20.15 Uhr, ORF III) mit Patricia Nolz, Nikola Hillebrand und Schauspieler Cornelius Obonya in der Sprecherrolle, steht bereits am Sonntag, dem 13. August, das nächste Bühnenhighlight aus Grafenegg auf dem Programm von ORF III. „Rudolf Buchbinder spielt Beethoven“ (20.15 Uhr) mit dem Kyiv Symphony Orchestra unter der Leitung seines Chefdirigenten Luigi Gaggero, genauer das fünfte Klavierkonzert des Komponisten. Im zweiten Teil des Auftritts erklingt die zweite Symphonie des ukrainischen Komponisten Levko Revutsky, der als Vater der klassischen ukrainischen Musik gilt. Durch den Abend begleitet Barbara Rett. Weitere Bühnenproduktionen in ORF III: Giuseppe Verdis „Don Carlo“ (Sonntag, 27. August, 20.15 Uhr) von der operklosterneuburg in der Neuinszenierung von Opernstar Günther Groissböck (gemeinsam mit Monica I. Rusu-Radman), der auch Philipp II. verkörpert. Unter der musikalischen Leitung von Christoph Campestrini am Pult der Beethoven Philharmonie singt Arthur Espiritu die Titelpartie; außerdem das „Festkonzert aus St. Pölten – Tonkünstler Orchester & Ina Regen“ als Live-Übertragung (Freitag, 8. September, 18.30 Uhr, ORF III), mit dem die Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes in Niederösterreichs Landeshauptstadt gefeiert wird. Das einzigartige Crossover-Programm, an dem neben Singer-Songwriterin Ina Regen auch Thomas Gansch, Nikolaus Habjan und das Duo Igudesman & Joo mitwirken, spannt einen weiten Bogen zwischen Klassik und Pop. Die musikalische Leitung übernimmt Richard Kaufman.

ORF 2 bringt zum Ende des ORF-Kultursommers eine neue Ausgabe des 2020 pandemiebedingt gestarteten ORF-Konzertformats „Wechselspiele in St. Corona“ (Montag, 18. September, 23.25 Uhr), diesmal mit dem Amadeus-Award-gekrönten Vorarlberger Komponisten, Gitarristen und Akkordeonisten Philipp Lingg & Band. ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl bittet das Musikertrio vor den Vorhang und zum Gespräch. Nur wenige Tage später steht dann die Live-Übertragung der „Starnacht aus der Wachau“ (Samstag, 23. September, 20.15 Uhr) auf dem ORF-2-Spielplan: Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen wieder nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler in Rossatzbach vor der einzigartigen Kulisse der Weltkulturerbe-Region. Mit dabei sind u. a. die Prinzen, Josh., Thorsteinn Einarsson, Chris Steger, Kaleen, Semino Rossi, SASHA und Andreas Gabalier.

Weitere Details zum ORF-Programm sind unter presse.ORF.at bzw. tv.ORFat abrufbar.

