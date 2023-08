Olischar ad Heumarkt: Zweifel in der SPÖ am Erhalt des Weltkulturerbes

Was gilt jetzt? - Regelrechter Schlingerkurs einer Weltstadt wie Wien wirft Fragen auf – Weltkulturerbe sichern

Wien (OTS) - „Während sonst bei jeder Gelegenheit die Wiener SPÖ betont, wie wichtig der Erhalt des Weltkulturerbes ist, kommen nun offensichtlich erstmals ernsthafte Zweifel auf. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt: Was gilt jetzt?“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts des Interviews in der Tageszeitung „Die Presse“ mit Stadtrat Peter Hanke.

So habe Stadtrat Hanke verlautbart, dass letztendlich der Verlust des Weltkulturerbes für ihn keinen Beinbruch darstelle. „Die Aussage von Stadtrat Hanke widerspricht den Aussagen von Bürgermeister Ludwig und des Landtagspräsidenten Woller. Dieser Schlingerkurs sorgt für Verunsicherung und viele Fragezeichen. Hat die SPÖ Wien nach der kürzlich veröffentlichten, vernichtenden Stellungnahme der UNESCO die Hoffnung aufgegeben, das Welterbe noch zu retten?“ so Olischar weiter.

Wirksame Maßnahmen gefordert

Klar ist: Wird das Heumarkt-Projekt so gebaut wie kürzlich präsentiert, wird Wien den Welterbe-Status verlieren. „Seit mehr als 10 Jahren wurschtelt die Stadtregierung an der Umgestaltung des Heumarktareals herum, seit sechs Jahren befindet sich Wien auf der Roten Liste der gefährdeten Welterbestätten - sechs Jahre, in denen es die Stadt Wien einfach nicht geschafft hat, einen Weltkulturerbe-konformen Entwurf des Heumarktprojektes zu erarbeiten“, so Olischar weiter und abschließend: „Ich verlange eine klare Aussage von Bürgermeister Ludwig, wie die Stadtregierung zum Weltkulturerbe steht.“



