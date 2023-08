FPÖ - Krauss: Hanke ist das Geschäft der Immobilienspekulanten wichtiger als das Wiener Weltkulturerbe!

Auch in der Causa Wien Energie wäre Schuldeingeständnis angebracht

Wien (OTS) - Der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, übt scharfe Kritik an den Aussagen von SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke in einem aktuellen Interview in der „Presse“, wonach die Aberkennung des Prädikats „Weltkulturerbe“ der Wiener Innenstadt „kein Beinbruch“ wäre. „Hanke ist das Geschäft der Immobilienspekulanten offenbar wichtiger als eine internationale Auszeichnung der UNESCO, die touristisch für unsere Stadt extrem wertvoll ist. Das ist entlarvend und zeigt, wo die Wiener SPÖ ihre Prioritäten setzt“, so Krauss, der beim Projekt Heumarkt ein „zurück an den Start“ fordert.



Auch in der Causa Wien Energie sei Hanke weiter uneinsichtig. „Tatsache ist, dass hochspekulative Termingeschäfte der roten Wien-Energie-Manager zur Schieflage des Unternehmens geführt haben und daher Milliardenhilfen der Stadt und des Bundes bereitgestellt werden mussten. Hier wäre seitens der SPÖ endlich Fehlereingeständnis und auch etwas Demut angebracht“, bekräftigt Krauss.



