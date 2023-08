SPÖ-Herr zu EU-Postenbesetzungen: „Wenn der Preis stimmt, zeigt die FPÖ ihr wahres Gesicht“

FPÖ beschäftigt nahe Verwandte von Parteifreunden in EU-Büros

Wien (OTS/SK) - Üblicherweise fällt die FPÖ eher damit auf, die EU bei jeder Gelegenheit zu verteufeln. Wenn es um EU-Gelder geht, ist die Partei aber offenbar ein EU-Fan. Die stv. Klubvorsitzende Julia Herr zu den heute publik gewordenen Postenbesetzungen in Straßburg und Brüssel: „Dass nahe Verwandte von hochrangigen Politikern der FPÖ in den Büros von EU-Abgeordneten angestellt werden, zeigt die Doppelmoral der Freiheitlichen. Die EU verteufeln, aber EU-Gelder an die eigenen Leute verteilen – das ist die FPÖ!“ ****

„Wenn es ums Geld geht, ist der FPÖ alles recht“, so Herr. Und weiter: „Die FPÖ versteckt sich gerne hinter einer Maske aus vermeintlicher Gerechtigkeit, wenn der Preis stimmt, zeigt sie aber ihr wahres Gesicht.“ Das aktuelle Beispiel sei aber nur eines von vielen, so Herr. Jüngste Entwicklungen in Salzburg zeichnen dasselbe Bild: „Im Juni angelobt, im Juli die Parteienförderung erhöht und im August das eigene Gehalt. Für wen die FPÖ Politik macht, wird immer dort deutlich, wo sie an der Macht ist: Nämlich nur für sich selbst. Die FPÖ ist ein Geschäftsmodell“, zeigt Herr abschließend auf. (Schluss) ts/up

