LR Schleritzko: „Urlaubszeit ist noe-book-Zeit: Lesen, Hören, Sehen – erleben Sie die NÖ Onlinebibliothek“

Die NÖ Onlinebibliothek noe-book.at bietet seit zehn Jahren ein vielfältiges Angebot mit aktuell rund 20.000 digitalen Medien

St.Pölten (OTS) - Gerade die Sommerzeit bietet sich zur intensiveren Nutzung von noe-book.at an: packen Sie keine schweren Bücher in den Koffer, sondern nehmen Sie einfach Ihr Tablet, Ihr Handy oder Ihren E-Reader mit und nutzen Sie die Niederösterreichs Onleihe.

Landesrat Ludwig Schleritzko hat dazu einen Tipp: „Wer für das ganze Jahr Lesefreude oder auch Hörerlebnisse genießen möchte, dem lege ich ein Online-Konto bei noe-book.at ans Herz! Sie haben hier Zugriff auf aktuell rund 20.000 digitale Medien. noe-book.at bietet seit zehn Jahren als Onlinebibliothek des Landes Niederösterreich ein umfangreiches Medienangebot für unterschiedliche Alters- und Interessensgruppen. Bücher, Hörbücher und Zeitschriften können ganz einfach auf dem Tablet, Smartphone oder E-Reader heruntergeladen werden.“

Eine Bibliothek hat mehr zu bieten, als so manche meinen. Egal ob Kind, Erwachsener oder Senior, in den blau-gelben Bibliotheken werden Sie bestimmt fündig. „Reiseberichte und Romane für den Strand – all das und noch mehr finden Sie auf noe-book.at - auch als Hörbuch. Wenn Sie noch rasch vor Reisebeginn ein paar Sätze in der Sprache Ihres Urlaubslandes lernen möchten, so finden Sie hier auch Sprachkurse. Wir freuen uns, mit unserer Onleihe das Angebot in den NÖ Bibliotheken auch digital zu komplementieren“, berichtet Ursula Liebmann von Treffpunkt Bibliothek.

Alle Infos zum Thema finden Sie auf www.noe-book.at. Zu gewinnen gibt es außerdem eine von vier Jahreskarten für einen noe-book Zugang. Schreiben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und Wohnort an kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at unter dem Kennwort:

Sommergewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Verständigung über den Gewinn erfolgt mittels E-Mail.

