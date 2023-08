Urlaub in Südösterreich nahezu uneingeschränkt möglich

Kraus-Winkler: Letzte Sommerwochen nutzen und Nachsaison durch gezieltes Marketing aller stärken

Wien (OTS/BMAW) - „Nach den Unwettern ist die touristische Lage in Südösterreich wieder stabil: Alle Regionen und Ausflugsziele sind fast uneingeschränkt erlebbar“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Mit dem Katastrophenfonds hat die Bundesregierung sichergestellt, dass allen betroffenen Haushalten und Gemeinden möglichst rasch und unbürokratisch geholfen wird. Die zusätzlichen Mittel der WKO für Betriebe unterstützen zudem dabei, schnell zur Normalität zurückzukehren.

Die letzten drei Sommerwochen sollen jetzt noch bestmöglich genutzt werden: Die Wetterprognosen sind vielversprechend und melden Temperaturen von 30 Grad für das bevorstehende Wochenende. Nun gilt es, Gäste über die aktuelle Lage bestmöglich zu informieren und die verbleibende Saison zu stärken.

„Unser großer Dank gilt allen Einsatzkräften und Freiwilligen. Durch ihre unermüdlichen Arbeiten konnte sichergestellt werden, dass die touristische Infrastruktur wieder schnellstmöglich nutzbar wurde. Für den Tourismus ist dies insbesondere in den letzten Sommerwochen von besonderer Bedeutung. Jetzt gilt es durch gezieltes Marketing Gäste für einen Urlaub in Kärnten und der Steiermark zu begeistern“, so Kraus-Winkler abschließend.

