Schulanfangszeitung 2023/ 2024: Kostenloses Service zum Schulbeginn

Mit spannenden Leseartikeln, einer Übersicht über Fristen und aktuelle Förderungen unterstützt der Katholische Familienverband mit seiner bewährten Schulanfangszeitung.

Wien (OTS) - Seit mittlerweile 57 Jahren unterstützt der Katholische Familienverband Elternvertreter/innen jährlich zu Schulbeginn mit der beliebten Schulanfangszeitung. Darin finden Interessierte nicht nur einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen im Schuljahr, Beihilfen, Förderungen und relevanten Fristen, sondern auch einen bunten Strauß spannender Leseartikel. So haben wir mit Levi (17), einem der jungen Kläger für ein Klimaschutzgesetz von Fridays for Future gesprochen, Coach Magdalena Kelaridis verrät, wie für mehr Achtsamkeit im Klassenzimmer gesorgt werden kann und der Kinderschutzbeauftragte der Kinderfreunde, Günther Leeb, macht sich Gedanken darüber, wie Kinderschutz künftig in Schulen umgesetzt werden könnte. Bildungsexperte Konrad Paul Liessmann und Pädagogikexperte Thomas Strasser diskutieren darüber, ob ChatGPT ein Fluch oder Segen ist.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar der Schulanfangszeitung (zzgl. Versandspesen) unter info@familie.at oder blättern Sie hier online durch die aktuelle Ausgabe.

Für Wiener Elternvertreter/innen gibt es darüber hinaus mit der Schulung „Elternvertretung in der Praxis“, die Möglichkeit, alles über die Gremien oder Schulpartnerschaft oder das Mitspracherecht der Elternvertretung bei mehrtätigen Schulveranstaltungen und schulautonomen Tagen zu erfahren.

Mehr spannendes zum Thema Schulstart und Unterstützung für die ganze Familie findet man zudem kostenlos auf www.familie.at/schulstart2023

Damit möchte der Katholische Familienverband als größte überparteiliche Familienorganisation nicht nur Familien unterstützen, gut ins neue Schuljahr zu starten, sondern auch als Mitglied im Elternbeirat des Bildungsministeriums einen Beitrag zu einer guten und vielfältigen Schulpartnerschaft leisten.

Das Cover der Schulanfangszeitung finden Sie zum Herunterladen unter:

https://www.ots.at/redirect/familie11

Der Katholische Familienverband, die größte überparteiliche Familienorganisation, hat als Ziel und Aufgabe die Vertretung aller Familien in Politik und Gesellschaft.

Rückfragen & Kontakt:

Katholischer Familienverband Österreichs

516 11 1403

info @ familie.at

www.familie.at