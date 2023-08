Projekt Nanoro: Letzte Herausforderungen vor der Eröffnung der Bethel High School

TÜV AUSTRIA begleitet den Bau der Bethel High School in Burkina Faso seit 2019

Wien, Burkina Faso (OTS) - Drei Jahre nach Baubeginn steht das Nanoro-Projekt kurz vor dem Abschluss. Die Gebäude sind errichtet, die Photovoltaik-Anlage ist installiert und mit Oktober öffnet die Bethel High School ihre Pforten für die ersten 300 Schüler:innen.

Etwa 85 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Ouagadougou liegt die Gemeinde Nanoro. Im Laufe der letzten drei Jahre entstand hier der Campus der Bethel High School – einer technischen Schule mit Schwerpunkten wie Elektrotechnik, Architektur oder auch Rechnungswesen. Neben der natürlich vorrangigen Ausbildung junger Menschen, dient das Projekt der Stärkung ländlicher Regionen. Dank des Internats wird auch Schüler:innen aus umliegenden Gemeinden, weiter entfernten Orten und Waisenkindern eine Ausbildung ermöglicht. In der bereits bestehenden Bethel High School in Ouagadougou wird ebenfalls darauf geachtet, Waisen und wirtschaftlich bedürftigen Menschen den Weg zur Bildung zu ebnen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Ausbildung junger Mädchen – in der bestehenden Schule liegt der Anteil der Schülerinnen bei 44 Prozent.

Seit 2019 hat der einzige österreichische Technische Überwachungs-Verein [TÜV] das Projekt mit bisher mehr als €50.000 unterstützt. Anfang August 2023 überreichten TÜV AUSTRIA CEO Stefan Haas und CFO Christoph Wenninger dem Projektkoordinator Jacques Konkobo und Architekten Peter Klein einen weiteren Spendenscheck in Höhe von € 15.000,–. Dieser Betrag soll helfen die abschließenden Herausforderungen, wie die Anschaffung von Werkstätten-Ausrüstung und Möbel sowie den finalen Anschluss des Brunnens an die Sanitäreinrichtungen zu bewältigen.

Jacques Konkobo, er ist selbst Absolvent der HTL Mödling, bedankte sich bei CEO Stefan Haas und CFO Christoph Wenninger mit einer handgefertigten Skulptur seines Heimatlandes für die laufende Unterstützung des TÜV AUSTRIA.

Wenn auch sie dieses wunderbare und nachhaltige Projekt unterstützen möchten, können Sie das mit einem Beitrag auf folgendes Spendenkonto tun: ICEP-Spendenkonto, IBAN: AT20 2011 1000 0256 6133, BIC/SWIFT: GIBAATWW

