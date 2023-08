EUCUSA feiert 25 Jahre / Energy3000 solar und Lithoz erhalten EUCUSA Awards 2023 für besondere Mitarbeiterorientierung

EUCUSA Consulting GmbH lud am 10.8.2023 zur Feier des 25-Jahr-Jubiläums in das Schutzhaus Zukunft in Wien. Im Rahmen des Festes wurden die diesjährigen Awards verliehen.

Wien (OTS) - Das Jahr 2023 steht bei EUCUSA unter dem Motto „25 Jahre vertrauensvolle Partnerschaft“, denn die auf Mitarbeiter- und Kundenbefragungen spezialisierte Unternehmensberatung feiert heuer bereits 25 Jahre nachhaltigen Unternehmenserfolg. Gemeinsam mit langjährigen Weggefährten, die sich ebenfalls Wertschätzung und Vertrauen in die Zukunft auf die Fahnen geschrieben haben, wurde aus diesem Anlass das Jubiläum am 10.8.2023 gemeinsam im „Schutzhaus Zukunft“ auf der Schmelz in Wien gefeiert.

Die beiden Geschäftsführer, Mag. Mario Filoxenidis und Mag. (FH) Peter Aichberger, begrüßten zahlreiche Führungskräfte und HR-Spezialisten, unter anderem Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA, Mitglied des Management Boards Brau Union Österreich AG, Mag. Christoph Mondl, CEO Quality Austria, Mag. Erich Cibulka, Berater und Speaker, DDr. Hannes Schoberwalter, Arzt und Unternehmensberater, Mag. Helmut Raunig, Senior HR Advisor CEE bei RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Mag. Ingrid Luttenberger, OM Objektmanagement GmbH der Erste Group, Mag. Kai Ostermann, MBA, Managing Director VAMED-KMB, Nikolaus Heinelt, Bakk., Öffentlichkeitsarbeit Integrationshaus, Dr. Gerhard Knor, Leitung Hilfe und Pflege daheim, Wiener Hilfswerk u.a.

EUCUSA Awards an Energy3000 solar und Lithoz

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die diesjährigen EUCUSA Awards verliehen. Damit werden regelmäßig besonders mitarbeiterorientierte oder kundenorientierte Unternehmen ausgezeichnet. Voraussetzung für die Prämierung ist ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis bei einer EUCUSA-Befragung, die Setzung einer neuen Benchmark in der internationalen Vergleichsdatenbank der EUCUSA oder herausragende Leistungen in der Maßnahmenumsetzung.

Die Energy3000 solar GmbH mit Sitz in Müllendorf im Burgenland wurde mit dem EUCUSA Award für „exzellente Mitarbeiterorientierung 2023“ ausgezeichnet. Es konnten bei der 2023 durchgeführten Mitarbeiterbefragung zehn neue Benchmarks in der internationalen EUCUSA-Datenbank gesetzt werden, unter anderem bei den Aspekten „Attraktiver Arbeitgeber“, „Gehaltsniveau“, „Vertrauen in Geschäftsleitung“ „Loyalität zum Unternehmen“ und „Zukunftssicherer Arbeitsplatz“.

Energy3000 ist ein führender Anbieter in Europa für Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik (PV) und Energiespeicher. Das familiengeführte Unternehmen will mit nachhaltigen Energiesystemen und -lösungen die Welt zu einem sauberen und grünen Planeten machen.

Die Lithoz GmbH mit Sitz in Wien erhielt ebenfalls einen EUCUSA Award für „exzellente Mitarbeiterorientierung 2023“. Bei der 2022 durchgeführten Mitarbeiterbefragung wurden drei neue Benchmarks in der internationalen EUCUSA-Datenbank gesetzt, und zwar bei den Aspekten „Erlebte Zusammenarbeit der Kulturen“, „Respektvoller Umgang“ und „Gegenseitige Unterstützung“.

Lithoz wurde im Jahr 2011 als Start-Up von Absolventen der TU Wien gegründet. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Materialien und generativen Fertigungssystemen für den 3D-Druck von Knochenersatzmaterialien und Hochleistungskeramiken spezialisiert. Lithoz hat sich in der generativen Fertigung von Hochleistungskeramik zum Weltmarktführer entwickelt und zahlreiche Preise im industriellen, medizinischen und zahnmedizinischen Bereich erhalten.

Über EUCUSA

EUCUSA steigert Mitarbeiter- und Kundenengagement durch integrierte strategische Mitarbeiter- und Kundenbefragungen und deren zielführende Folgeprozesse – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Seit 1998 begleitet das Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Feedbacksysteme seine Kunden bei der Entfaltung wertvoller Potenziale. Bisher wurden bereits über 1.000 Projekte in über 50 Sprachen und in mehr als 80 Ländern durchgeführt. www.eucusa.com

