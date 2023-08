ARTE-Streamingtipps 2. Augusthälfte (FOTO)

"Heat" zum 80. Geburtstag von Robert De Niro | Fonda | E-Life: Wo landet unser Elektroschrott? | La Route du Rock

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN ZUM 80. GEBURTSTAG VON ROBERT DE NIRO | 10 TAGE VOR AUSSTRAHLUNG ONLINE Heat Spielfilm - Online vom 17. August 2023 bis 30. August 2023Zum 80. Geburtstag räumt ARTE Robert De Niro im TV gleich an drei Abenden einen Platz im Programm ein und zeigt einige seiner größten Filme. Für das Onlinepublikum stellt der Sender den Actionfilm "Heat" zur Verfügung: Als Bankräuber Neil McCauley sieht sich De Niro dem unerbittlichen Polizeileutnant Hanna gegenüber, verkörpert von Al Pacino. Bei einem letzten großen Überfall auf eine Bank kommt es zum Showdown. >> Vorab auf ARTE Presse 7 TAGE VOR AUSSTRAHLUNG ONLINE Zwischen uns Fernsehfilm - Ab sofort online bis 15. November 2023Eva (Liv Lisa Fries) setzt sich dafür ein, dass ihr Sohn Felix (Jona Eisenblätter) selbstbestimmt leben kann: Der 13-Jährige hat das Asperger-Syndrom und kämpft damit, ständig Außenseiter zu sein. "Zwischen uns" ist das Langfilmdebüt von Regisseur und Editor Max Fey. >> Vorab auf ARTE Presse KUNST | KULTUR | POPKULTUR SUMMER OF BROTHERS AND SISTERS | 7 TAGE VOR AUSSTRAHLUNG ONLINE Fonda - Anatomie eines Hollywood-Clans Dokumentation - Online vom 13. August bis 18. September 2023Der Werdegang des berühmten Hollywoodstars Henry Fonda hat zweifelsohne auch den seiner Kinder Jane und Peter beeinflusst. Doch wie fanden die beiden ihren eigenen Weg? Die Dokumentation beleuchtet unter anderem den Generationenkonflikt innerhalb der Schauspielerdynastie Fonda zur Zeit einer Gegenkultur, die die Filmindustrie revolutionierte und Ende der 60er Jahre das New Hollywood hervorbrachte. >> Vorab auf ARTE Presse AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE 7 TAGE VOR AUSSTRAHLUNG ONLINE Cyberwelt - Die Zukunft ist jetzt Dokumentation - Online vom 15. August 2023 bis 26. November 2023Die Vorsilbe "Cyber" stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie "kontrollieren". Doch hat der Mensch wirklich noch alles unter Kontrolle? Die Dokumentation thematisiert die Umwälzungen seit dem Aufkommen der Cyberwelt, von den Verheißungen des Internets über Big Data und Künstliche Intelligenz bis hin zum Cyberkrieg. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY E-Life: Wo landet unser Elektroschrott? Dokumentarfilm - OmU - Online vom 14. August 2023 bis 14. Mai 2024Das Produktions- und Entsorgungstempo von Elektrogeräten nimmt jedes Jahr zu. Schon 2014 wurden weltweit 42 Millionen Tonnen E-Schrott verursacht. Doch wo landet der giftige und zugleich oft kostbare Müll? Der britische Dokumentarfilm wirft einen Blick auf die zunehmende E-Schrott-Krise und reist u.a. auf den Schrottplatz Agbogbloshie im ghanaischen Accra, wo über 3.000 Menschen ihren Lebensunterhalt damit verdienen, zwischen rauchendem Giftmüll Edelmetalle aus alten Geräten zu gewinnen. >> Vorab auf ARTE Presse ARTE CONCERT WEB ONLY Young Euro Classic 2023 Konzerte - Live- und Replayübertragungen vom 20. bis 23. August 2023ARTE Concert überträgt aus dem Konzerthaus Berlin Konzerte der Jugendorchester aus der Ukraine, Estland, Georgien und Usbekistan. Sie kommen im Rahmen des Festivals im Festival "Courage in Concert" zu einem musikalischen Austausch zusammen. Die jungen KünstlerInnen bringen sowohl große Symphonik von Beethoven als auch neue Musik aus ihren jeweiligen Herkunftsländern mit. WEB ONLY La Route du Rock 2023 Konzerte - Livestream vom 17. bis 19. August 2023 und anschließend im Replay Auch 2023 ist ARTE Concert wieder vor Ort in der bretonischen Küstenstadt Saint-Malo und überträgt vom 17.-19. August live von der 31. Sommerausgabe des Festivals "La Route du Rock": Psychedelischer Rock von King Gizzard & The Lizard Wizard, energiegeladener und provokanter Post-Punk der schwedischen Viagra Boys, Psychedelic Rock von The Black Angels und viele weitere Bands werden in diesem Jahr die Festung Saint-Père zum Beben bringen.

