VP-Mahrer ad Angriffe auf Obdachlose: Stadt Wien muss Sofortmaßnahmen setzen

Dringender Bedarf nach sicheren Schlafplätzen – Obdachlose dürfen nicht im Stich gelassen werden

Wien (OTS) - Die Messerangriffe auf drei Obdachlose sind schockierend. „Die Stadt muss für die betroffenen Obdachlosen, die derzeit keinen sicheren Schlafplatz haben, unverzüglich menschenwürdige Unterkünfte anbieten“, so Stadtrat Karl Mahrer, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei.

Die aktuelle Medienberichterstattung zeigt auch, dass wiederholte Aussagen der vergangenen Wochen von Vertretern der Stadt Wien, es gäbe genug Angebote, nicht stimmen: „Die bisherige Mär ‚die Menschen wollen nicht in Unterkünfte‘ stimmt nur bedingt. Die Wahrheit ist:

Die Stadt Wien stellt einfach nicht mehr Plätze zur Verfügung. Das ist kaltherzig. Es braucht mehr Schlafplätze in Wien - für menschenwürdige und sichere Verhältnisse“, so Mahrer weiter.

Die Schlafplätze in Einrichtungen für Wohnungslose, die im Sommer um rund 1.000 weniger sind als im Winter, seien voll – das bestätigt der Leiter der Wiener Wohnungslosenhilfe. Mehr Plätze wird es nicht geben. „Statt die Probleme mit Obdachlosigkeit ernst zu nehmen, schaut die Stadt Wien erneut weg. Sogar in Situationen, bei denen die persönliche Sicherheit und Gesundheit der obdachlosen Menschen explizit gefährdet ist. Es braucht nun schnell Maßnahmen sowie menschenwürdige und sichere Unterkünfte“, so Mahrer abschließend.

