Toto: Erster Dreizehnfachjackpot 2023, insgesamt liegen 100.000 Euro im Topf

Jackpot weiterhin auch in der Torwette

Wien (OTS) - Auch in der Toto Runde 32A hatte niemand 13 Spiele richtig getippt. Damit folgt wie bereits 2021 auf den zweiten „Zwölffachjackpot“ auch der zweite „Dreizehnfachjackpot“ in der Toto Historie. Im Gewinntopf warten nun rund 100.000 Euro auf die Spielteilnehmer:innen.

Es gab vier Zwölfer zu je rund 1.600 Euro, und alle vier wurden dabei mit Systemscheinen erzielt. Aber es gibt nur drei Gewinner, denn ein Wiener hat mit seinem Systemschein gleich zwei Zwölfer getippt. Er scheiterte an Spiel 4 (Benfica Lissabon gegen Porto, wo er zwei und X getippt hatte). Ein Gewinn geht nach Salzburg (hier war Spiel 11 falsch getippt) und einer an einen win2day-User (er scheiterte an Spiel 3).

In der Torwette wurde ebenfalls erneut der Jackpot nicht geknackt, damit verbleiben für den 18-fach-Jackpot in der kommenden Runde mehr als 16.000 Euro im Topf. Auch im zweiten Rang gab es dieses Mal keinen Gewinner.

Annahmeschluss für die Runde 32B ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 32A

13fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 86.089,87 – 100.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 1.586,40 67 Elfer zu je EUR 21,00 467 Zehner zu je EUR 6,00 100 5er Bonus zu je EUR 11,70

Der richtige Tipp: 1 X 2 1 X / E1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 16.776,96 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 442,08 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 138,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.987,14

Torwette-Resultate: +:1 0:0 1:2 2:0 0:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at