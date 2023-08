FCG fordert steuerliche Erleichterungen für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Wien (OTS) - Die schockierenden Berichte und Bilder der verheerenden Auswirkungen der schweren Unwetter im Süden Österreichs sind seit Tagen allgegenwärtig. In diesem Zusammenhang rücken die herausragenden Leistungen und die Solidarität der Helferinnen und Helfer aus diversen Bereichen in den Fokus. „Vor allem die tatkräftige Unterstützung der unzähligen Ehrenamtlichen ist von großer Bedeutung. Ob es sich um Vereine handelt, die freiwillige Helfer bei Rettungsorganisationen unterstützen, oder um die Freiwillige Feuerwehr – der Wert dieses Engagements ist unschätzbar und die Anerkennung dieser Bemühungen ist zweifelsohne von zwischenmenschlicher Größe“, betont FCG-Bundesvorsitzende Abg. z. NR Mag. Romana Deckenbacher.

Ehrenamtliches Engagement und Solidarität dürfen keinesfalls als selbstverständlich empfunden werden, vielmehr sollten sie angemessen unterstützt und gefördert werden. Als ersten Schritt in diese Richtung ist es gerade jetzt, wo uns diese Bilder vor Augen geführt werden, an der Zeit, einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. Daher setzt sich die FCG für die gesetzliche Verankerung eines steuerlichen Absetzbetrags für Kosten im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Tätigkeit ein. „Solidarität ist einer der Grundwerte der FCG, und daher werden wir die Menschen, die sich so tatkräftig für ihre Mitmenschen einsetzen, unterstützen. Unsere Forderung ist jedoch lediglich ein erster Schritt", bekräftigt Romana Deckenbacher.

