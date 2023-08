Samariterbund Oberösterreich: Charity-Konzert mit Thorsteinn Einarsson

Der österreichisch-isländische Singer-Songwriter spielt am 7. September am Linzer Pöstlingberg. Der Erlös kommt Samariterbund-Projekten zugute.

Wien (OTS) - Der bekannte Musiker Thorsteinn Einarsson stellt sich in den Dienst der guten Sache und gibt am 7. September 2023 im Rosengarten am Linzer Pöstlingberg ein Benefizkonzert. Als Vorband wird die Linzer Band Emma Peal die Bühne rocken und die Stimmung anheizen. Der Erlös kommt dabei den zahlreichen sozialen Projekten des Samariterbundes in Linz zugute: „Ein Konzert ist die perfekte Gelegenheit, Kultur zu genießen und gleichzeitig Gutes zu tun. Vielen Dank an alle, die mit ihrem Kartenkauf unsere wichtige Arbeit für die Stadt unterstützen“, freut sich Paul Märzinger vom Samariterbund Oberösterreich auf den musikalischen Abend.

Live-Power für die Linzer Samariter:innen

Mit brandneuen Songs im Gepäck begibt sich Thorsteinn nun auf seine erste Headliner-Tour quer durch Österreich: neue Songs, neues Showkonzept und altbekannte Live-Power mit Band! Der aus Island stammende Sänger lebt mittlerweile am Traunsee und kann in der Zwischenzeit auf eine beeindruckende Erfolgsbiografie verweisen: Neben zahlreichen Top-10-Alben in Österreich gehen auch ein Austrian Amadeus Award, über 20 Millionen Streams und Konzerte im In- und Ausland auf sein Konto. Seine aktuelle Single „Echo“ stürmt aktuell die Radiohitparaden.

Samariterbund-Charity-Konzert mit Thorsteinn Einarsson

Datum:

Donnerstag, 7. September 2023

17:00h Einlass

17:30h – 18:30h Emma Peal (Support Act)

19:30h – 21:00h Thorsteinn Einarsson

Ort:

Rosengarten am Pöstlingberg

Am Pöstlingberg 9

4040 Linz

Zu den Tickets: ticketing.nimbuscloud.at

Rückfragen & Kontakt:

Paul Märzinger

Presse Samariterbund Oberösterreich

Tel: +43 732 73 64 66 - 508

Mobil: +43 664 827 5102

paul.maerzinger @ asb.or.at