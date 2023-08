Raab: Neue ElternTIPPS als kostenloser Ratgeber für Eltern

Gratis Ratgeber-Broschüren informieren Eltern zu den wichtigsten kindlichen Lebenssituationen und -phasen

Wien (OTS) - Das Bundeskanzleramt hat die kostenlosen „ElternTIPPS“ in verschiedenen Varianten neu aufgelegt. Die Ratgeber sollen Eltern und Familien mit Informationen zu den unterschiedlichen Lebenssituationen und -phasen versorgen.

„Die erste Zeit als frischgebackene Eltern ist eine wunderschöne, aber auch herausfordernde Zeit. Auch nach dieser ersten Lebensphase benötigen Eltern Unterstützung. Um ihnen die wichtigsten Informationen zukommen zu lassen, haben wir den kostenlosen Ratgeber ‚ElternTIPPS‘ neu aufgelegt. Der Ratgeber bietet Infos rund um die wichtigsten kindlichen Entwicklungsstufen vom Neugeborenen in den ersten Lebenswochen über die Eingewöhnung in den Kindergarten bis hin zur Schule und Pubertät. Besonders bedacht werden auch Alleinerziehende, Patchworkfamilien, späte Eltern oder Familien mit Kindern mit Behinderung“, erklärt Familienministerin Susanne Raab.

Die kostenlosen Ratgeber informieren zu den wichtigsten kindlichen Entwicklungsstufen und den damit einhergehenden Erziehungs-Schwerpunkten: Beginnend mit den ersten acht Lebenswochen eines Kindes über Säuglings- und Kleinkindalter, Kindergarten- und Schulalter bis hin zur Pubertät. Häufige Elternfragen wie solche zum Kinderschlaf, zur Umstellung auf Beikost und zur gesunden Ernährung eines Kindes, zur Sauberkeitserziehung, aber auch zur Eingewöhnung in den Kindergarten, zur Hausaufgabensituation oder zur Ablösung von den Eltern in der Jugendzeit werden verständlich aufgegriffen und beantwortet. Buchtipps und weiterführende Links in den Broschüren unterstützen Eltern dabei, sich mit einzelnen Themen intensiver auseinanderzusetzen.

Alle „ElternTIPPS“ sind kostenlos sowohl als Download als auch als Druckexemplare auf https://www.eltern-bildung.at/service/service/bestellservice/ verfügbar. Darüber hinaus finden Eltern und alle Interessierten auf der Website www.eltern-bildung.at jeden Monat ein neues Thema zu Fragen der Erziehung und des familiären Zusammenlebens sowie wöchentliche Newsmeldungen mit hilfreichen aktuellen Hinweisen. Auf der Website finden sich außerdem Angebote in ganz Österreich, bei denen Eltern sich zu Erziehungsfragen informieren und austauschen können und die Anmeldung zum monatlichen Newsletter der BKA-Elternbildungs-Website, um kein interessantes Thema zu verpassen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle von Bundesministerin Susanne Raab

+43 1/53115-0

presse-ffji @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at