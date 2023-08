SPÖ-Schieder vor Weltlinkshändertag: No one LEFT behind!

Echte soziale Inklusion muss Bedürfnisse linkshändig begabter Menschen mitdenken

Wien (OTS/SK) - Am Sonntag, den 13. August, ist Internationaler Linkshändertag. Dieser wird seit 1976 begangen. SPÖ-EU-Delegationsleiter und Linkshänder Andreas Schieder will wie jedes Jahr auf die vielen Herausforderungen, denen linkshändig Begabte tagtäglich gegenüberstehen, aufmerksam machen: „Schätzungsweise gehen zehn bis fünfzehn Prozent der Menschen in Österreich bevorzugt mit links durchs Leben. Der Alltag hält für linkshändig begabte Menschen aber bis heutige einige Herausforderungen bereit. Der Umgang mit ganz gewöhnlichen Alltagsgegenständen erfordert ein umständliches Umlernen oder teure Spezialanfertigungen, von der Schere über den Dosenöffner bis hin zu technischen Geräten. Auch der Bereich der frühkindlichen Erziehung und die Schule sind komplett rechtshändig orientiert. Das schafft zusätzliche Hürden und steht optimalen Entwicklungschancen für alle Kinder im Weg. Echte soziale Inklusion erfordert, dass wir die spezifischen Bedürfnisse von Linkshänder:innen nicht mehr einfach so links liegen lassen und in allen Bereichen ein echtes Problembewusstsein schaffen.“ ****

Für viele Menschen ist die linke die dominante Hand. Tipps und Informationen bietet in Österreich der Verein Linke Hand (www.linkehand.at). (Schluss) bj

