AVISO: Offizieller Besuch des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland in Salzburg

Freitag, 18. August 2023

Wien (OTS) - Am Freitag, den 18. August, empfängt Bundeskanzler Karl Nehammer den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Olaf Scholz zu einem offiziellen Besuch in Salzburg. Im Rahmen des Besuches finden neben einem Empfang mit militärischen Ehren, ein Arbeitsgespräch der beiden Bundeskanzler sowie eine gemeinsame Pressekonferenz in der Universität Mozarteum statt.

Die Teilnahme an den Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Aus organisatorischen Gründen muss ein Medientermin als Pool geführt werden und bedarf, neben der Akkreditierung, einer gesonderten Pool-Anmeldung. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Pool-Anmeldung sowie zum Medienzentrum.

Termine für Medien:

8.00 – 16.00 Uhr

Medienakkreditierung Salzburg und Medienzentrum geöffnet (Medienakkreditierung bis 11.15 Uhr)

Ort: Universität Mozarteum, Solitär, Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg (Zugang für Medienschaffende ausschließlich über den Mirabellplatz – gekennzeichneter Bereich)

10.15 Uhr

Eintreffen von Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Universität Mozarteum Salzburg, Begrüßung durch Bundeskanzler Karl Nehammer und Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMTERMIN

HINWEIS: dieser Termin schließt sich mit dem anschließenden Pooltermin bei dem Arbeitsgespräch aus.

10.30 Uhr

Arbeitsgespräch der beiden Bundeskanzler

POOL 1: FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn (nur für Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute)

Nur mit Poolkarte. Treffpunkt: 10.00 Uhr am Akkreditierungsschalter, Erdgeschoß des Solitär

11.15 Uhr

Pressekonferenz der beiden Bundeskanzler

Ort: Solitär, 1. Stock

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG, POOL UND MEDIENZENTRUM

Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis und bei dem Pooltermin mit einer zusätzlichen Poolkarte möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Anmeldungen für den Pool richten Sie bis spätestens Donnerstag, 17. August 2023, 10 Uhr, an federalpressservice@bka.gv.at. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, das Medium, Ihre Mobiltelefonnummer und E-Mailadresse an. Bitte beachten Sie: Die Poolkarten werden erst ab Donnerstag, 17. August 2023, 12 Uhr in Salzburg ausgegeben!

Später eintreffende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt. Die Anmeldung allein gilt nicht als Zulassung zum Pool. Der Bundespressedienst wird Sie am 17. August, nach Ablauf der Anmeldefrist via E-Mail verständigen, ob Ihr Wunsch erfüllt werden kann.

Die Akkreditierungsausweise und Poolkarten, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) und in der Universität Mozarteum am Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg (Solitär Erdgeschoss) ausgegeben.

Der Zugang zum Akkreditierungsschalter in Salzburg erfolgt ausschließlich über den Mirabellplatz (gekennzeichneter Bereich). Aus Sicherheitsgründen ist während der Ankunft des deutschen Bundeskanzlers bei der Universität Mozarteum, zwischen 10.10 Uhr und ca. 10.30 Uhr KEIN Zutritt zum Akkreditierungsschalter möglich.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Wien:

Mittwoch, 16. August 2023: 9.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag, 17. August 2023: 9.00 – 17.00 Uhr



Salzburg:

Donnerstag, 17. August 2023: 12.00 – 17.00 Uhr

Freitag, 18. August 2023: 8.00 – 11.15 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Tanja Ćorković-Mayrhofer

Telefon: +43 1 53115-202338

E-Mail: tanja.corkovic-mayrhofer@bka.gv.at

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung der Ausweise und Poolkarten ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Vor Ort, im Solitär ist ein Medienzentrum eingerichtet. Es ist mit einer beschränkten Anzahl an Arbeitsplätzen und leistungsfähigem W-Lan ausgestattet.

Öffnungszeiten: 8.00 – 16.00 Uhr

Bitte weisen Sie beim jeweiligen Eingang die Akkreditierung für diesen Besuch vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 204282