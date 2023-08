Zum 24. Mal „Recreate“ in Weitra

„Dreamival“ startet am 13. August

St.Pölten (OTS) - Unter der Intendanz von Johannes Wohlgenannt geht in Weitra von Sonntag, 13., bis Samstag, 19. August, die 24. Auflage von „Recreate“ über die Bühne. Das Konzert- und Lesungsprogramm, das sich dabei zum dritten Mal dezidiert nicht als Festival, sondern als „Dreamival“ versteht, widmet sich heuer den Träumen von Anerkennung und Wertschätzung.

Eröffnet wird am Sonntag, 13. August, im Rathaussaal von Weitra mit „Schuberts Traum“: Erwin Steinhauer liest Franz Schuberts 1822 in Atzenbrugg verfassten Text „Mein Traum“, der Pianist Florian Krumpöck spielt dazu die Impromptus D 935 f-moll, As-Dur und B-Dur sowie die Sonate in c-moll D 958 des Komponisten. Am Montag, 14. August, präsentiert Johannes Wohlgenannt ab 19.30 Uhr im Rathaussaal das Soloprogramm „Himmelwärts“ mit Liedern aus seinem Zyklus „Weites Land“ sowie Klaviermusik aus „Pocket Tunes“ und „Desktop Complete“.

Fortgesetzt wird am Samstag, 19. August, im Schlosstheater von Weitra: Zunächst begeben sich Erika Pluhar und Ramona Kasheer ab 19 Uhr unter dem Titel „Sterne zählen“ auf eine Reise durch den Schatz der Poesie von Christine Lavant, deren Todestag sich heuer zum 50. Mal jährt. Ab 20.30 Uhr folgt „Across the Universe“, eine Hommage an John Lennon u. a. mit Otto Lechner am Akkordeon und Erika Pluhar als Sängerin.

Karten unter 0664/8737065 und e-mail karten @ recreate.at; nähere Informationen unter www.recreate.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse