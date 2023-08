Flytxt gewinnt den 'Frost & Sullivan MEASA Competitive Strategy Leadership Award'

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Flytxt, ein führender Anbieter von KI-gesteuerter SaaS zur Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV), gab heute bekannt, dass das Unternehmen den renommierten 'Frost & Sullivan Competitive Strategy Leadership Award 2023' in der Kategorie 'AI for Telecom CX' erhalten hat.

Flytxt erhielt die Auszeichnung in der Kategorie 'AI for Telecom Customer Experience'.

Dies ist das zweite Mal, dass die Kompetenz von Flytxt im Bereich der KI-Lösungen für Telekommunikationsunternehmen von Frost & Sullivan gewürdigt wurde. Zuvor hatte Flytxt bereits den '2021 Global Company of the Year Award' für 'AI in Marketing' gewonnen.

Telekommunikationsunternehmen in den expandierenden Märkten des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens (MEASA) erweitern ihr Dienstleistungsangebot, um für ihre Kunden der bevorzugte digitale Lifestyle-Partner zu sein. Sie konzentrieren sich zunehmend auf die Bereitstellung überlegener digitaler Erlebnisse, die einen nachhaltigen Kundenwert schaffen. Die Auszeichnung würdigt die Marktrelevanz und den einzigartigen Wertbeitrag der KI-gesteuerten Lösungen von Flytxt, die es Telekommunikationsunternehmen ermöglichen, den CLTV mühelos zu messen, zu überwachen und über Geschäftsfunktionen hinweg zu maximieren.

„Flytxt hat bewiesen, dass die Einbettung von verwertbaren Echtzeit-Informationen in CX-Workflows die Geschäftsentscheidungen und -ergebnisse optimiert. Mit seinem Fokus auf die Entwicklung von gebrauchsfertigen SaaS-Lösungen, die sich problemlos in jedes CRM- oder CX-System einbinden lassen, demokratisiert Flytxt die Generierung und Nutzung von Kundeninformationen für die Schaffung profitabler Kundenerlebnisse im digitalen Zeitalter", sagt Natalia Casanovas, Best Practices Research Analyst bei Frost & Sullivan.

Die große Anzahl von Verbrauchsdatenpunkten über verschiedene Produkte hinweg und das sich dynamisch verändernde Kundenverhalten machen die CLTV-Berechnung zu einem komplexen Problem für Telekommunikationsunternehmen, obwohl sie Zugang zu modernen CX- und Datenmanagement-Tools haben. Flytxt nutzt seine gut trainierte, datenschutzfreundliche KI, um diese Herausforderung zu lösen. Sie analysiert komplexe Muster von Abonnentendaten, leitet daraus tiefere Erkenntnisse ab und bietet über APIs Handlungsempfehlungen für bestehende CX-Workflows, um die Geschäftsergebnisse zu optimieren. Das Unternehmen hat kürzlich ein generatives KI-Tool auf den Markt gebracht, das schnelle Design-Iterationen von leistungsstarken digitalen Produkten ermöglicht, die den Geschäftszielen entsprechen.

„Wir fühlen uns geehrt, von Frost & Sullivan zum zweiten Mal für unsere einzigartige Technologie ausgezeichnet worden zu sein. Wir sehen eine breitere Anwendbarkeit unserer gut trainierten KI in Unternehmensfunktionen wie Produktmanagement, Kundenbetreuung, Marketing und Digitaltechnik voraus. Sie beeinflusst Entscheidungen und Handlungen in verschiedenen CX-Workflows und ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen und ihren digitalen Partnern, Kundeneinblicke auszutauschen und gleichzeitig den Datenschutz zu gewährleisten", sagte Dr. Vinod Vasudevan, Geschäftsführer von Flytxt.

Flytxt arbeitet mit Branchenführern in der MEASA-Region wie Indosat, MTN, Orange, Ooredoo und Zain direkt oder über Partner zusammen, um deren CX-Transformationsprogramme voranzutreiben.

Informationen zu Flytxt

Flytxt unterstützt die weltweit größten Marken der Welt dabei, eine der grundlegenden Herausforderungen von abonnement- und nutzungsbasierten Unternehmen zu lösen – die Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV). Die KI-gesteuerten SaaS-Lösungen von Flytxt ermöglichen es Unternehmen, den CLTV zu maximieren, indem sie ein tieferes Verständnis ihrer Kunden und Produkte erlangen und sie in die Lage versetzen, profitable digitale Erlebnisse mit Agilität und Präzision in großem Umfang zu liefern. Flytxt ist der vertrauenswürdige Technologiepartner von über 70 Unternehmen in mehr als 50 Ländern sowie von führenden Anbietern von CX-Plattformen für die CLTV-Maximierung. Die preisgekrönte, firmeneigene CLTV-KI von Flytxt wurde anhand von realen Erkenntnissen und Mustern von mehr als einer Milliarde Kunden und Billionen von Datenpunkten entwickelt und trainiert. Das Unternehmen hat einen Firmensitz in Dubai, globale Entwicklungszentren in Indien und ist in Mexiko, den Niederlanden, Kolumbien, Malaysia, der Tschechische Republik, Spanien und Kenia vertreten.

