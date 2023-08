FPÖ-Gruber zu internationalem Tag der Jugend: „Jugend ist Basis unserer Gesellschaft von morgen“

Jugend fördern, fordern und ein gesundes Wertegefüge auf dem Weg mit geben

Linz (OTS) - Vor dem morgigen internationalen Tag er Jugend stellte heute der Landesparteisekretär der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michal Gruber fest: „Die Jugend von heute ist die Basis unserer Gesellschaft von morgen. Mit ihr steht und fällt die Entwicklung unserer Zukunft.“ **

„Wir haben daher die Verantwortung unsere Jugend zu fördern, zu fordern und ihr ein gesundes Wertegefüge mit auf den Weg zu geben:

Leistungsträger statt Klimakleber formen und kritisches Denken vor utopische linke Fantasien stellen“, betont Gruber mit Nachdruck. „Gerade in unsicheren und unbeständigen Zeiten wird die Hinwendung zu konservativen und patriotischen Werteinstellungen und Lebensentwürfen wichtiger denn je. Hier bieten wir als die Heimat- und Zukunftspartei Österreichs generationsübergreifend eine Politik an, die klare Werte vertritt. Ich lade die Jugend unserer Heimat ein, sich auch politisch in unserer Gesinnungsgemeinschaft zu engagieren und gemeinsam mit uns die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.“

