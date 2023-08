Organisierte Gruppenreisen von China nach Österreich wieder möglich

Wien (OTS) - Das pandemieverschuldete Abschotten Chinas hat die internationale Tourismusbranche massiv geschwächt. Die Aufnahme Österreichs auf die chinesische Liste, der für organisierte Gruppenreisen gestattete Länder ist für den österreichischen Tourismus ein wichtiger Schritt.

China, als bedeutender internationaler Herkunftsmarkt, stellt für die Austrian Leading Sights ein enormes Potenzial für den heimischen Tourismus dar. Das Abschotten Chinas in der Pandemie hat in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft gravierende Spuren hinterlassen. Die Wende der chinesischen COVID-Politik Anfang Dezember 2022, die mit einer Lockerung vieler Bestimmungen einherging, hätte ein Aufatmen des heimischen Tourismus ermöglichen können. Doch trotz Abkehr der Null-COVID-Strategie, war eine Erholung nach pandemiebedingtem Ausfall nicht eingetreten. Der Grund: Österreich war auf der chinesischen Liste, der für organisierte Gruppenreisen gestatteten Länder nicht gelistet.

Um den Umstand des erheblichen Ausbleibens von Besuchergruppen in vielen Sehenswürdigkeiten und den damit einhergehenden Wettbewerbsnachteil gegenüber gelisteten Ländern aufzuzeigen und zu unterstreichen, formulierte Austrian Leading Sights Anfang Juli ein Schreiben an die Regierung. Der Brief forderte die Umsetzung diplomatischer Maßnahmen, um Österreich auf genannte Liste zu setzen und damit organisierte Gruppenreisen aus China nach Österreich zu ermöglich.

Nun zeigen die Bemühungen Wirkung. Ab sofort nehmen nationale Reisebüros und Online-Reiseunternehmen organisierte Auslandsreisen für chinesische Bürgerinnen und Bürger nach Österreich wieder auf. Diese Maßnahme stellt einen wirtschaftlich wichtigen Schritt für die österreichische Tourismusbranche dar und erlaubt einen zuversichtlichen Blick in die nächste Saison, in der Österreich sein volles Potenzial als Reiseziel für chinesische Touristinnen und Touristen wieder entfalten kann.

Wir danken der österreichischen Bundesregierung, die unsere Forderungen nach diplomatischen Maßnahmen zur Unterstützung der Tourismusbranche rasch aufgegriffen hat.

Rückfragen & Kontakt:

Leitung Public Affairs & Kommunikation

Mag. (FH) Florian Felder

f.felder @ austrianleadingsights.at

+43 664 52 08 967