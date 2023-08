COFAG: Wirtschaftsbund begrüßt Genehmigung der EU-Kommission

Wien (OTS) - Die EU-Kommission hat endlich einen Richtlinienentwurf zur Sanierung der meisten COFAG-Problemfälle genehmigt. Nun muss die Regierung die Richtlinie rasch in Kraft setzen: „Endlich hat die EU-Kommission entschieden. Eine gute Nachricht für Österreichs Unternehmen, die schon länger auf Hilfsgelder warten. Um Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen herzustellen und eine Klagsflut zu verhindern, muss nun die Bundesregierung und die COFAG so rasch wie möglich nationale Richtlinien umsetzen und mit der Auszahlung beginnen, damit alle wartenden Unternehmen zu ihrem Recht kommen“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger über die Genehmigung der EU-Kommission.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at