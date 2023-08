Tag der Jugend - SPÖ-Köllner: Mehr Investitionen in psychische Gesundheit der jungen Generation

Regierung soll Verantwortung für die Zukunft übernehmen

Wien (OTS/SK) - Mehr Investitionen in die psychische Gesundheit der jungen Generation fordert SPÖ-Jugendsprecher Maximilian Köllner anlässlich des Tags der Jugend am 12. August. Von der Corona-Epidemie über die Teuerung bis hin zur Klimakrise reichen die Belastungen, denen die Jugendlichen ausgesetzt waren und sind. Die Regierung scheint dies aber nicht wahrzunehmen und unternimmt nichts dagegen. Nach wie vor gibt es zu wenig Schulpsycholog*innen und Schulsozialarbeiter*innen. Es fehlt an kassenfinanzierten Therapieplätzen - enorme Wartezeiten sind die Folge, kritisierte Köllner am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Neben dem Ausbau der medizinischen und therapeutischen Hilfsangebote gehe es aber auch darum, den jungen Menschen Orientierung und positive Perspektiven anzubieten, betonte Köllner. Das bedeutet für die Politik: offensiver Kampf gegen Teuerung und Armut, Stabilisierung der Mittelschicht sowie volle Kraft im Kampf gegen den Klimawandel. „Politische Entscheidungen, die sich an kurzfristigen Schlagzeilen oder dem nächsten Wahltermin orientieren, können wir uns im Interesse der Jugendlichen nicht leisten. Politik muss endlich Verantwortung übernehmen und jungen Menschen Perspektiven für die Zukunft geben“, so Köllner an die Adresse der Regierung. (Schluss) pp/bj

