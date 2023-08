Ursula Simacek ist erneut Ehrenpräsidentin des Constantinus Award

Einreichungen zu Österreichs großem IT- und Beratungspreis sind bis 4. September möglich

Wien (OTS) - Der diesjährige 21. Constantinus Award, der am 16. November 2023 im Rahmen des Austrian IT & Consultants Day über die Bühne geht, wird - wie im vergangenen Jahr - von Ehrenpräsidentin Ursula Simacek überreicht. „Ursula Simacek ist mit ihrem Familienunternehmen führend in Service und Kundenorientierung. Das Unternehmen verfügt über einen eigenen Verhaltenskodex und übernimmt eine Vorreiterrolle im Bereich CSR/Nachhaltigkeit. Zudem wird verstärkt auf Digitalisierung gesetzt“, zeigt sich Alfred Harl, Veranstalter des Constantinus und Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT der Wirtschaftskammer Österreich (UBIT), erfreut über die neuerliche Ehrenpräsidentschaft Simaceks.

Zwtl.: Simacek: Constantinus zieht Unternehmen aus der ganzen Welt an

Auch Ehrenpräsidentin Simacek betont: „ Es ist großartig zu sehen, wie sich der Constantinus stetig weiterentwickelt und innovative Unternehmen aus der ganzen Welt anzieht und ehrt. Als CEO eines Multidienstleistungsunternehmens weiß ich, wie wichtig professionelle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der Beratung ist. Qualität setzt sich hier immer durch und ermöglicht den Erfolg. Die Bestrebung nach Verbesserung und die Offenheit für Neues bewährt sich seit Jahrzehnten.“

Zwtl.: 21. Constantinus Award mit neuer Kategorie „Ethik & Werte“

Der 21. Constantinus Award wird heuer in der Hofburg Wien in acht Kategorien verliehen. Erstmals können in diesem Jahr Projekte in der Kategorie „Ethik & Werte“ eingereicht werden. Die Einreichphase läuft bis zum 4. September 2023. In diesem Zeitraum können Unternehmen und Organisationen ihre innovativen Projekte einreichen. Die finale Jurysitzung findet am 16. Oktober statt.

Zwtl.: Constantinus International Award

Dass die Branche auch international gut aufgestellt ist, wird mit dem Constantinus International Award, der heuer am 12. Oktober 2023 in Amman, Jordanien stattfindet, deutlich. „Neue Märkte und Kundinnen und Kunden gibt es nicht nur bei uns. Österreichische Beratungsqualität punktet weltweit. Das fördern wir mit erstklassiger Aus- und Weiterbildung unserer Beraterinnen und Berater“, unterstreicht Alfred Harl, Chairman Constantinus International.

Zwtl.: Über den Constantinus Award

Seit 2003 wird Österreichs großer Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Preis jährlich verliehen. Eine hochkarätige 100-köpfige Jury bestimmt in einem zweistufigen Prozess, welche die kreativsten, innovativsten und anspruchsvollsten Projekte der österreichischen Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Branche sind. Der Constantinus Award wird jedes Jahr in einem anderen Bundesland verliehen. Informationen unter www.constantinus.net und www.facebook.com/constantinusaward

Zwtl.: Über den Constantinus European Award & Constantinus International Award

Angesichts der Globalisierung wichtiger denn je: Der Constantinus Award ist eine grenzenlose Erfolgsgeschichte, denn mit dem Constantinus European Award (http://www.constantinus.eu) und dem Constantinus International Award (http://www.constantinus-international.com) ist die Auszeichnung besonderer Beratungsqualität auch international erfolgreich verankert. Harl: „Neue Märkte und Kundinnen und Kunden gibt es nicht nur bei uns. Österreichische Beratungsqualität punktet auch im Ausland. Das fördern wir mit erstklassiger Aus- und Weiterbildung unserer Beraterinnen und Berater."

Zwtl.: Über den Fachverband UBIT

Mit rund 80.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Informationen unter http://www.ubit.at und http://www.beratertag.at (PWK255/ES)

