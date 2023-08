Lotto: Doppeljackpot – bei der Bonus Ziehung am Freitag geht es um 2,2 Mio. Euro

Jackpot auch beim Joker – es geht um 350.000 Euro

Wien (OTS) - Auch bei der Mittwochsziehung gab es keinen Lotto Sechser, im Topf für die Lotto Bonus Runde am Freitag liegen damit nun 2,2 Millionen Euro. Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl. Je einer dieser Gewinne geht nach Niederösterreich und nach Kärnten, beide Spielteilnehmer:innen erhalten damit jeweils mehr als 53.000 Euro. Beide Tipps wurden mit einem Lotto Normalschein getippt, dem Tipp aus Kärnten fehlte im fünften von fünf Tipps die erste Zahl, dem Tipp aus Niederösterreich bei einem Einzeltipp die letzte Zahl. Mit 1, 20, 23, 25, 29, 32 waren fünf der sechs gezogenen Zahlen Teil der beliebten „Geburtstagszahlen“ beim Lotto.

LottoPlus

Bei Lotto Plus hatte gestern ebenfalls niemand die richtigen Zahlen getippt. Den Spielbedingungen entsprechend wird die Gewinnsumme des Sechsers daher auf den nächsten Rang aufgeteilt, die 34 Fünfer erhalten so jeweils rund 8.700 Euro. In der der nächsten Runde des Lotto Plus Sechsers geht es erneut um rund 200.000 Euro für den richtigen Tipp.

Joker

Auch beim Joker gab es keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination. Mit dem „Ja“ zum Joker können die Spielteilnehmer:innen damit beim kommenden Jackpot bei der Bonus Ziehung am Freitag bis zu 350.000 Euro gewinnen.

300.000 Euro extra

Die Lotto Bonus Ziehung am Freitag moderiert ORF Sport-Lady Alina Zellhofer, die zu „Kugeln“ ein ganz besonderes Verhältnis hat:

Berichtet sie doch aus dem ORF WM-Studio von der Frauen Fußball WM in Australien und Neuseeland. Bei der Bonus Ziehung werden wiederum unter allen mitspielenden Lotto Tipps einmal 300.000 Euro extra verlost.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. August 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.544.019,21 – 2,2 Mio. Euro warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 53.303,20 54 Fünfer zu je EUR 2.047,30 215 Vierer+ZZ zu je EUR 165,20 3.415 Vierer zu je EUR 60,70 5.506 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 57.912 Dreier zu je EUR 6,10 212.675 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 1 20 23 25 29 32 Zusatzzahl 8

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. August 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 34 Fünfer zu je EUR 8.775,10 1.943 Vierer zu je EUR 26,00 35.250 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 14 20 39 41 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. August 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 193.692,55 – 350.000 Euro warten 11 mal EUR 10.000,00 79 mal EUR 1.000,00 841 mal EUR 100,00 9.068 mal EUR 10,00 88.861 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 9 9 5 9 2 7

