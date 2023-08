Zwischen Gipfel und Glück: „dokFilm“-Premiere für neues ORF-Städteporträt „Mein Kitzbühel“ am 13. August in ORF 2

Mit u. a. Almwirtin Rosi Schipflinger, Schauspielerin Uschi Glas, Skistars David Kreiner und Hias Leitner – danach: „Alltagsgeschichte: Im Versatzamt“

Wien (OTS) - Mit „Mein Kitzbühel“ zeigt ORF 2 am Sonntag, dem 13. August 2023, um 22.15 Uhr ein weiteres neues „dokFilm“-Städteporträt:

Die von Felix Breisach gestaltete Neuproduktion unternimmt eine filmische Erkundungsreise in die weltberühmte Tiroler Kleinstadt – legendärer Wintersportort zwischen Gipfel und Glück, Hütten und Zauber, High und Society, Spitzensport, Traditionsbewusstsein und inmitten einer Landschaft, an der man sich nicht sattsehen kann. Dabei erklimmt der Filmemacher über so manchen schmalen Grat schwindelnde Höhen, begibt sich aber auch tief in den Untergrund der Hahnenkammmetropole. Die Menschen, die er antrifft – ob urig oder illuster – eint vor allem eines: tiefe Dankbarkeit, an diesem Ort leben zu dürfen. Im Film zu Wort kommen Almwirtin Rosi Schipflinger, Skilegende Hias Leitner, den Nordischen Kombinierer und Olympiasieger David Kreiner, Schneidermeister Franz Prader, Stadtführer Pepi Treichl, Sommertheater-Intendantin Michaela Reith und Filmstar Uschi Glas.

Danach bringt ORF 2 eine weitere Ausgabe von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ zum Wiedersehen: Der Film „Im Versatzamt“ (23.25 Uhr) aus dem Jahr 2000 versinnbildlicht das Leben der Menschen, die aus finanzieller Not drastische Entscheidungen treffen müssen. Fans des ORF-Formats finden alle 60 Folgen zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at), bis 4. September zeigt ORF III montagabends ebenfalls ausgewählte Filme der Reihe.

Mehr zum Inhalt von „Mein Kitzbühel“

David Kreiner, Nordischer Kombinierer und Olympiasieger von 2010, glaubt an Karma: Er müsse schon etwas in seinem vergangenen Leben richtig gemacht haben, dass er in Kitzbühel geboren wurde. Nach seiner sportlichen Karriere hatte er keine konkreten Zukunftspläne, dafür eine unbändige Leidenschaft für die Berge. Kein Wunder, dass er nun Bergführer ist. Beim Aufstieg auf das Kitzbüheler Horn erteilt er Regisseur Felix Breisach eine Lektion in angewandter Philosophie:

„Große Schritte bringen kleine Freude, umgekehrt indes kleine Schritte große Freude“.

Ebenfalls hoch über Kitzbühel residiert die singende Almwirtin Rosi Schipflinger: Wenn ein Attribut auf sie zutrifft, dann ist es „unverwüstlich“ und wenn es eine Ehrenbekundung sein soll, dann lautet sie „Institution“. Nach der Stadt habe sie wenig Sehnsucht, die Menschen pilgerten ohnehin zu ihr hinauf. Dazu zählen auch Sportidole und Wirtschaftsbosse, zumal rund um das Hahnenkammrennen, wenn sich Kitzbühel in eine einzige Partyzone verwandelt. Kurz vor einer großen Plattenkarriere stand die Rosi auch schon, als ihr Starproduzent Jack White das „Kitzbüheler Lied“ schenkte. Die Liebe zu ihrer Heimat war dann doch größer, als der Wunsch, durch die Lande zu ziehen.

In jungen Jahren kam Schneidermeister Franz Prader nach Kitzbühel und wusste augenblicklich: „Hier gehöre ich hin“. An Weltstars wie Arnold Schwarzenegger, Sean Connery, Romy Schneider, Rock Hudson und Omar Sharif legte er sein Maßband bereits an. Der Couture-Grandseigneur ist Ästhet vom Scheitel bis zur handgenähten Sohle. Seinen Freund Udo Jürgens lehrte er in jungen Jahren, sich auf der Bühne eleganter zu bewegen.

Stadtführer Pepi Treichl kennt nicht nur jeden Winkel Kitzbühels, er ist auch ein begnadeter Geschichtenerzähler, was ihn zur Berühmtheit weit über die Grenzen der Region macht. Er nimmt Regisseur Felix Breisach auf einen Erkundungsgang durch die Katakomben der Stadt mit. Der Kupferbergbau hier hat bereits eine dreitausendjährige Geschichte und brachte Kitzbühel ab dem Mittelalter Wohlstand. Auch was es mit den bunten, aus dem Barock herrührenden Häuserfassaden in der Gamsstadt auf sich hat, weiß Pepi ganz genau.

Weiters trifft Felix Breisach Skilegende Hias Leitner, der im so genannten Wunderteam große Erfolge einfuhr, Sommertheater-Intendantin Michaela Reith und Schauspielerin Uschi Glas, die sich schon vor vielen Jahren in Kitzbühel verliebt hat.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at