“Touch me!”: Schladming-Dachstein baut digitale Gästeinformation mit Infoscreens aus

In der steirischen Urlaubsregion sind seit kurzem mehrere “Digital Signage”-Stelen in Betrieb

Schladming (OTS) - Die steirische Urlaubsregion Schladming-Dachstein treibt ihre Offensive im Bereich “Digitale Gästeinformation” weiter voran. Neben umfassenden und täglich aktualisierten Infos auf der Website, in Social-Media-Kanälen und über eine eigene App sind nun auch an mehreren Orten sogenannte “Digital Signage”-Stelen in Betrieb. Die mit touchfähigen Displays ausgestatteten Säulen werden als interaktive, benutzerorientierte Informations- und Werbequellen genutzt. Schladming-Dachstein gehört mit mehr als 3,8 Millionen Nächtigungen pro Jahr zu den fünf größten Tourismusdestinationen in Österreich >>



Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



