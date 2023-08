ASFINAG unterstützt Hilfseinsatz für von Überschwemmungen betroffenes Krisengebiet in Slowenien

Drei Mitarbeiter und zwei Bagger werden bis Ende kommender Woche in Solcava im Einsatz sein

Graz/Wien (OTS) - Die massiven Regenfälle haben nicht nur in Südösterreich, sondern auch im Nachbarland Slowenien schwere Schäden angerichtet. Während die Situation in Kärnten und in der Südsteiermark bereits seit Tagen entschärft ist, sind zahlreiche Gemeinden in Slowenien noch auf Unterstützung jeder Art angewiesen. Die ASFINAG beteiligt sich seit gestern, Mittwoch, an den Hilfseinsätzen und entsandte drei Mitarbeiter mit zwei großen Baggern in die vom Hochwasser besonders stark betroffene slowenische Gemeinde Solcava, südlich von Bad Eisenkappl. Die Mitarbeiter der steirischen Autobahnmeistereien Bruck an der Mur (Richard Schütter) und Knittelfeld (Christian Gruber-Sucher) sowie der Autobahnmeisterei Warth in Niederösterreich (Robert Wetzelberger) – alle drei meldeten sich freiwillig – werden in Solcava bis Samstag die Aufräumarbeiten unterstützen und nach einem Tag Pause dann wieder von Montag bis Ende kommender Woche im Einsatz sein. Die Unterbringung sowie die Verpflegung erfolgt vor Ort. Die Mitarbeiter sind für die Hin- und Rückfahrt sowie während des Aufenthalts in Slowenien natürlich entsprechend versichert.

„Es ist wirklich toll zu sehen, dass unsere Mitarbeiter bereit sind, schnell dort zu helfen, wo es dringend notwendig ist und dafür auch mehrere Tage für einen anstrengenden Einsatz im Ausland zu sein“, zeigte sich ASFINAG-Geschäftsführerin Tamara Christ über die Hilfsbereitschaft erfreut.

Dutzende ASFINAG-Mitarbeitende im Einsatz in Österreich

Bereits seit Beginn der Hochwasser-Katastrophe im Süden Österreichs waren dutzende Mitarbeitende der ASFINAG, die als ehrenamtliche Helfer bei Blaulichtorganisationen engagiert sind, im Hilfseinsatz. Die ASFINAG unterstützt die Tätigkeit bei Freiwilligen Feuerwehren, Rotes Kreuz und anderen Hilfsorganisationen durch eine Sondervereinbarung. Mitarbeitende, die im Katastrophenfall gebraucht werden, erhalten für diese freiwilligen Einsätze bis zu zwei Tage Sonderurlaub. Die ASFINAG bedankt sich bei allen jenen, die in den vergangenen Tagen durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten den Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe geholfen haben.





