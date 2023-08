Dritte Ausgabe „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin 2023“

Wien (OTS) - Der Blick, den die dritte Ausgabe von „JedermannJedefrau“ am Freitag, dem 11. August 2023, um 18.30 Uhr in ORF 2 auf die vergangene Woche wirft, ist zugleich ein Blick in die Zukunft: Junge aufstrebende Künstlerinnen und Künstler wurden mit dem Herbert von Karajan Young Conductors Award ausgezeichnet und die alljährlichen Opern-Camps für Kinder im Schloss Arenberg waren ein voller Erfolg für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In der kommenden Woche steht bei den Festspielen die Premiere der anspruchsvollen Oper „Griechische Passion“ ebenso auf dem Programm wie die Oper „Falstaff“ – die Verwechslungskomödie wird in der Rubrik „Oper in 30 Sekunden“ von Sarah Marisa Gruber präsentiert.

Buchstäblich Millionen im Koffer führen die Wiener Philharmoniker alljährlich bei den Sommerfestspielen in Salzburg mit sich. Denn deren wertvolle Stradivari-Geigen dürfen als Leihgabe der Österreichischen Nationalbank und von Privatstiftungen von den Konzertmeistern der Wiener Philharmoniker gespielt werden. Es ist eine enorme Verantwortung – jedoch auch eine große Ehre und besondere Freude mit den wertvollsten Geigen, die es derzeit weltweit gibt, zu spielen. Der prominenteste Einspringer dieser Festspielsaison ist Philippe Jordan, Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Er dirigiert statt Franz Welser-Möst kurzfristig die Wiener Philharmoniker und berichtet im Interview mit Romy Seidl und Martin Ferdiny von seinen Eindrücken und Erfahrungen in Salzburg. Ausfälle und Umbesetzungen von Künstlerinnen und Künstlern sind leider keine Ausnahme – auch in dieser Saison spielt die ehemalige Buhlschaft von 2019 Valery Tscheplanowa bravourös die Hauptrolle in Lessings „Nathan der Weise“ und selbst der Intendant der Salzburger Festspiele, Pianist Markus Hinterhäuser, kann nicht wie geplant auftreten.

Die Rubrik „Festspiel-Kalender“ wird auch diese Woche auf besonders unterhaltsame Weise vom dünnen und vom dicken Vetter aus „Jedermann“, Fridolin Sandmeyer und Bruno Cathomas, präsentiert.

Dacapos des Kulturmagazins gibt es immer sonntags während der Festspiele bis 20. August jeweils um 19.45 Uhr in ORF III.

