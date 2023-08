„Wer nicht fühlen will, muss hören“ von Pizzera & Jaus im ORF-„Sommerkabarett“ am 11. August in ORF 1

Danach: „Was gibt es Neues? – Classics“

Wien (OTS) - Pizzera & Jaus liefern im ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag, dem 11. August 2023, in ORF 1 volles Programm für die Lachmuskeln! In ihrem Kabarett „Wer nicht fühlen will, muss hören“ sorgen sie in zwei Teilen (20.15 Uhr und 21.20 Uhr) für Pointen am laufenden Band – gepaart mit ihren besten Musiknummern. Im Anschluss um 22.25 Uhr rätseln in den „Was gibt es Neues? – Classics“ Rudi Roubinek, Katharina Strasser, Clemens Maria Schreiner, Monica Weinzettl, David Stockenreitner und viele mehr über kuriose Fragen und ein verrücktes „Ding der Woche“.

„Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören“ – Teil 1 & 2 um 20.15 Uhr und 21.20 Uhr

Die beiden Musiker und Kabarettisten Paul Pizzera und Otto Jaus bringen in einer Aufzeichnung aus der Wiener Stadthalle ihre besten Musiknummern. Dazwischen unterhalten sie das Publikum mit pointierten Dialogen. Das Kabarettprogramm „Wer nicht fühlen will, muss hören“ ist in zwei Teilen um 20.15 Uhr und um 21.20 Uhr in ORF 1 zu sehen. Das Publikum darf sich auf einen anspruchsvollen Abend für die Lachmuskeln freuen!

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 22.25 Uhr

Die kuriosesten Fragen, die verrücktesten „Dinge der Woche“ und die witzigsten Antworten vergangener Sendungen: In dieser Ausgabe der „Was gibt es Neues? – Classics“ rätseln Rudi Roubinek, Katharina Strasser, Clemens Maria Schreiner, David Stockenreitner, Gery Seidl, Alex Kristan, Monica Weinzettl, Gerold Rudle und mehr u. a. über folgende Fragen: Wer oder was ist ein Irrblock? Mit welcher Maßnahme versucht die Stadt Mumbai die enorme Lärmbelastung zu reduzieren? Und die „Science Busters“ stellen die Promifrage: Warum waren vor 40 Jahren die Socken eines österreichischen Forschers Gegenstand einer wissenschaftlichen Arbeit?

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick

18. August: ORF-Premiere „Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“

25. August: ORF-Premiere „Sonja Pikart: Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“

1. September: ORF-Premiere „Pratersterne Hochschaubahn“ mit Hosea Ratschiller, Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann und Wiener Blond

8. September: ORF-Premiere „Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“

15. September: „Gernot Kulis: Herkulis“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Des Bullis Kern“, die die besten Nummern aus der bereits 110-jährigen Geschichte des Kabarett Simpl vereint.

