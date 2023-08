FPÖ – Seidl: Hacker muss die Warnungen der Ärztekammer endlich ernst nehmen

Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener nicht mehr gewährleistet

Wien (OTS) - „Es ist völlig inakzeptabel, dass SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker die Warnungen der Ärztekammer vor dem endgültigen Kollaps in den Wiener Gemeindespitälern weiterhin ignoriert. Tatsache ist, dass Ärzte- und Pflegekräftemangel und Bettensperren zu extrem langen Wartezeiten auf Operationen führen. Die Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener ist nicht mehr ausreichend gewährleistet. Dies ist einerseits auf die katastrophale Gesundheitspolitik von Hacker, aber auch auf das völlige Missmanagement beim Wiener Gesundheitsverbund zurückzuführen. Anstatt das Ruder herumzureißen und das unfähige Direktorium des WiGeV zu entlassen, steckt der SPÖ-Gesundheitsstadtrat den Kopf in den Sand. Leidtragende sind die Patientinnen und Patienten, deren Gesundheit immer mehr aufs Spiel gesetzt wird“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.



