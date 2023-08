6. Theaterfestival „Hin & Weg“ in und um Litschau

Rund 100 Veranstaltungen ab 11. August

St.Pölten (OTS) - Das Theaterfestival „Hin & Weg“ bietet in seiner sechsten Auflage unter der künstlerischen Leitung von Zeno Stanek, Katharina Stemberger und Ernst Molden von morgen, Freitag, 11., bis Sonntag, 20. August, an 20 Spielorten in und um Litschau rund 100 Veranstaltungen zu den beiden Themenschwerpunkten Shakespeare und Dummheit. Im Zentrum stehen wie bereits in den Jahren zuvor Theaterproduktionen mit Erstaufführungen, Gastspielen und Premieren aus Tschechien, Slowenien, der Schweiz, Deutschland und den Bundesländern im Herrenseetheater, im Theaterhaus Moment, im Brauhausstadl sowie an außergewöhnlichen Orten der Stadt.

So wird Henry Mason mit seinen Vorstellungen „Schauküche I: Maß für Maß und „Schauküche II: Wie es euch gefällt“ vertreten sein, das Wiener Schubert Theater mit „Shakespeare im Blut“ eine Best-of-Shakespeare-Kompilation bieten, das Herminentheater in Kooperation mit dem TAG mit dem Bouffon-Theaterstück „Ein bescheidenerer Vorschlag“ gastieren und das Jihočeské divadlo aus Südböhmen „Hamlet“ in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufführen. Zum Shakespeare-Schwerpunkt zählen auch Manuel Horaks „Die Macbeths“, Magdalena Marszałkowskas „Eine Nacht mit Lady Macbeth“ sowie die szenischen Lesungen aus „Königin Lear“ von Elisabeth Helikiopolous und aus „TEMP:EST_redux“ in Zusammenarbeit mit der Kunstuniversität Graz.

Weitere Highlights sind „Till Eulenspiegel“ von Frank Panhans, der dritte Teil der MOŽ!-Trilogie, „Viktor F!“, nach Mary Shelley, „Den Hut auf oder es knallt“, eine musikliterarische Hommage an H. C. Artmann von Helmut Bohatsch und dem Musiktrio LSZ, die Uraufführung „(Gehäuse) graben“, die Fortsetzung der „Chronik der nördlichsten Stadt“ der Theatergruppe kollekTief, Küchenlesungen in privaten Haushalten, Autoren- und Autorinnenlesungen, szenische Lesungen neuer Stücke, die Matinéen „Fellingers Früh.Stück“ mit namhaften Diskussions-Gästen, Hörspiele, theatrale Spaziergänge, Feuergespräche und Katharina Stembergers literarischer Prolog in der Teelöffel-Lounge jeweils im Anschluss an die morgendliche Yoga-Session im Strandbad.

Ernst Molden kuratiert die Konzerte, die den Veranstaltungsreigen abends im Herrenseetheater ausklingen lassen. Mit dabei sind u. a. SarahBernhardt, Pauls Jets, das Lisa Schmid Trio, Gravögl, Anna Mabo, die auch im Rahmen einer Küchenlesung zu hören sein wird, und zum Abschluss Ernst Molden featuring Anna Anderluh und Philipp Kienberger. Zudem gibt es heuer erstmals auch Musik im Club-Format und mit nächtlicher DJ-Line im Glasfoyer.

Ebenfalls neu sind heuer die „Theater.Pfade“, die bestimmte Produktionen in einer vorausgewählten Abfolge im Package bieten - vom „Quer-Beet.Pfad“, der von allem etwas enthält, über den „Shakespeare.Pfad“ und den „Dummheit.Pfad“ bis hin zum „Von früh bis spät.Pfad“, der einmal alles offeriert. Abgerundet wird das Programm mit Theater-Workshops zwischen den beiden Festival-Wochenenden, etwa zu Körper-, Figuren- und Improtheater sowie zu Regie, Schauspiel und Feldenkrais für Erwachsene oder zum Thema „Poetische Improvisation“ (ab 14 Jahren).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 01/4802102, e-mail office @ hinundweg.jetzt und www.hinundweg.jetzt.

