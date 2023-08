Zwei neue Ö1-„Hörspiele“ von den Salzburger Festspielen: „Die Wut, die bleibt“ und „Der kaukasische Kreidekreis“

Wien (OTS) - Im August sendet Ö1 zwei „Hörspiel“-Neuproduktionen, die in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und den Salzburger Festspielen 2023 entstanden sind: „Der kaukasische Kreidekreis“ von Bertolt Brecht (19.8.) und „Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwickl (26.8.) – jeweils samstags ab 14.00 Uhr.

Am Samstag, den 19. August steht im Ö1-„Hörspiel“ (14.00 Uhr) Bertolt Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ als Hörspielfassung eines Theaterstücks der Salzburger Festspiele 2023 auf dem Programm. Besetzt ist das Stück mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die es auf die Bühne der Salzburger Festspiele bringen:

Ensemblemitglieder des Theaters HORA, kognitiv beeinträchtigte Menschen, die das Werk nach eigenen Regeln umsetzen. Regie führt Helgard Haug, von der auch Konzept und Textfassung stammen. Es wirken Remo Beuggert, Robin Gilly, Simone Gisler, Tiziana Pagliaro und Simon Stuber mit, Musik: Barbara Morgenstern. Das Hörspiel ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des ORF in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen, Rimini Apparat, Theater HORA sowie HAU Hebbel am Ufer Berlin, Theater Winterthur, Staatstheater Mainz & Grenzenlos Kultur Theaterfestival 2023.

„Die Wut, die bleibt“ ist ein Roman aus dem Jahr 2022. Die 1983 geborene Salzburgerin Mareike Fallwickl hat sich darin dem Katastrophalen im Alltag einer Kleinfamilie gewidmet. Der väterlichen Frage „Haben wir kein Salz?“ folgt der mütterliche Suizid. Schock, Fassungslosigkeit, Trauer und Schuldgefühle bestimmen das Verhalten. Und Wut: Die Tochter richtet ihre Anklage gegen das Patriarchat, das sie für den Tod ihrer Mutter verantwortlich macht und dem sie den Kampf ansagt. Jorinde Dröse inszeniert die Theaterfassung des Romans, die bei den Salzburger Festspielen 2023 uraufgeführt wird. Das „Ö1 Hörspiel“ bringt am Samstag, den 26. August ab 14.00 Uhr die von Leonhard Koppelmann inszenierte Hörspielfassung der Theaterfassung mit den Darsteller:innen der Uraufführung. Es wirken Johanna Bantzer, Anja Herden, Nellie Fischer-Benson, Max Landgrebe, Fabian Dott, Hanh Mai Thi Tran, Yasmin Mowafek und Sophie Casna mit, Musik: Jörg Kleemann. Das Hörspiel ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des ORF in Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

