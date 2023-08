6662 Schülerinnen und Schüler starten am 21. August in die Sommerschule 2023

LR Teschl-Hofmeister: An 177 Standorten in ganz Niederösterreich werden die Kinder und Jugendlichen gezielt für das kommende Schuljahr vorbereitet

St.Pölten (OTS) - Vom 21. August bis zum 1. September 2023 wird es auch heuer wieder die Sommerschule geben. „Die Sommerschule ist gekommen um zu bleiben. Heuer sind 6662 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die an 177 Standorten eine Sommerschule besuchen und sich fit für das kommende Schuljahr machen. Sie werden von 571 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 284 Studierenden unterrichtet“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der Unterricht in der Sommerschule findet in kleinen Gruppen von sechs bis maximal 15 Schülerinnen und Schülern statt und bietet dadurch gute Möglichkeiten für die individuelle Förderung der einzelnen Kinder und Jugendlichen. In der Sommerschule wird gezielt die Förderung in folgenden Unterrichtsfächern angeboten: In der Primarstufe Deutsch, Mathematik und Sachunterricht bzw. in den Sekundarstufen 1 und 2 Deutsch, Mathematik und Englisch. Am meisten gebucht ist der Gegenstand Deutsch, gefolgt von Mathematik und dann Englisch.

„Die Sommerschule hilft, Defizite auszugleichen. So wird den Schülerinnen und Schülern jene Unterstützung geboten, die sie brauchen, um im Herbst gut gerüstet in das neue Schuljahr starten zu können“, so Bildungsdirektor Karl Fritthum. Um die Teilnehmenden bestmöglich zu fördern, unterrichten neben den Lehramtsstudierenden im Rahmen der Absolvierung ihrer Pflichtpraktika auch bereits im Dienst stehende, erfahrene Lehrpersonen.

