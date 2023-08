Aktivitäten in der meinkaufstadt Wien im September 2023

Wien (OTS) - Wien bietet vieles: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Die neue Dachmarke "meinkaufstadt Wien" ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger. Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken - die durch nichts zu ersetzen sind - zu erleben.

Wiener Betriebe bieten neben der Nahversorgung zahlreiche Gelegenheiten, um Menschen zu treffen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. Diese Veranstaltungen finden im September statt. Diesmal sind auch einige runde Jubiläen darunter:

1. Bezirk



IG Kaufleute Wollzeile



02.09. Das Remasuri auf der Wollzeile

Die Geschäftsleute der Wollzeile laden von 10 bis 17 Uhr zu einem Fest für alle Sinne zum Ausprobieren und Kennenlernen ein. Kulturelle Highlights, Kinderprogramm und ein Gewinnspiel mit Schätzen aus der Wollzeile stehen auf dem Programm. Weitere Infos: https://wollzeile.wien



5. Bezirk



Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

07.09. - 28.09 Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität. Die Termine im September: 07.09. + 14.09. + 21.09. + 28.09.

01.09. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.



7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse



29.09 – 30.09. Flaniermarkt in der Neubaugasse

Der Flaniermarkt inklusive Flohmarkt in der Neubaugasse feiert sein 40-jähriges Jubiläum und bringt wieder Vintage Chic und Designneuheiten für jeden Geschmack in die Neubaugasse - jeweils ab 8:30 Uhr. Der beliebte Kinderflohmarkt findet am Freitag von 13 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 19 Uhr statt. Außerdem warten ein spannendes Kultur- & Kinderprogramm unter dem Motto „Die Neubaugasse tanzt“ - gefördert vom Kulturbezirk Neubau - und Schnupper-Tanzworkshops auf die Besucher. Mehr Infos: https://www.neubaugasse.at/flaniermarkt-in-der-neubaugasse



8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße



01.09. – 29.09. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im September: 01.09. + 08.09. + 15.09. + 22.09. + 29.09.



IG Kaufleute Josefstadt und IG Kaufleute Lerchenfelder Straße



01.09. Umadum im 8en

Dieser Josefstädter Genuss- und Kulturspaziergang findet von 15 bis 23 Uhr statt. Ausgangspunkt ist die Alser Straße auf Höhe Nr. 45-47. Der Weg führt quer durch die Josefstadt bis hin zur Lerchenfelder Straße, vorbei an kulturellen und geschichtsträchtigen Orten sowie an Geschäften und Lokalen, die mit Überraschungen und Genussvollem aufwarten. Zwischendurch gibt es Rätsel zu lösen und Straßenkünstler sorgen für Unterhaltung. Einen entspannten Ausklang bietet der Palais Freiluft (Garten des Palais Auersperg). Aktuelle News: https://www.facebook.com/kaufimachten



9. Bezirk



Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel



06.09. Servitenviertel-Festival Viertelbarock

Um 16 Uhr startet das Open-Air-Festival für Barockmusik à la française vor der Servitenkirche mit einem Gratis-Familienkonzert des ensemble freymut, gefolgt vom kostenpflichtigen Abendkonzert "Le Kaléidoscope" um 17 Uhr mit Werken von Marin Marais, Jean-Philippe Rameau und Français Couperin im Innenhof der Servitenkirche. Weitere Infos: https://www.servitenviertel.at



13. Bezirk



Carré Hietzing - Entspannt Einkaufen



02.09. Hietzinger Bezirksfest

Ein Fest für die ganze Familie von 9 bis 18 Uhr mit gutem Essen, Livemusik und vielen Angeboten der Geschäftsleute in Althietzing ist das Hietzinger Bezirksfest, das heuer zum vierzigsten Mal stattfindet. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Kunst & Kultur, Handwerk und Genuss.



14. Bezirk



Einkaufen in Alt-Penzing



01.09. Alt-Penzinger Dorffest

Von 14 bis 20 Uhr lädt der Verein "Einkaufen in Alt-Penzing" zu einem bunten Unterhaltungsprogramm in der Nisselgasse mit Glücksrad, Live-Musik, Essen und Trinken. Die Betriebe aus Alt-Penzing präsentieren sich mit ihrem vielfältigen Angebot. Auch der Gesundheitsbus des Arbeiter-Samariter-Bundes ist vor Ort mit Erste-Hilfe-Infos.



15. Bezirk



IG Kaufleute der Reindorfgasse



08.09. - 09.09. Reindorfgassenfest 2023

Zum großen 40er-Jubiläum des Vereins präsentiert die IG Kaufleute Reindorfgasse von 14 bis 22 Uhr ein würdiges Line-up auf insgesamt drei Bühnen. Und auch zwischen den drei Bühnen finden die Besucher abwechslungsreiche Unterhaltung mit Walking Acts, Verkaufsständen und einer Vielzahl an gastronomischen Anbietern für jeden Geschmack. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: https://www.reindorfgasse.net



16. Bezirk



IG Kaufleute Brunnenviertel in Neulerchenfeld



01.09. Themenspaziergang mit den Urban Sketchers Vienna

Wer gerne zeichnet oder sketcht, findet hier die Gelegenheit dazu. Der Themenspaziergang mit den Urban Sketchers Vienna durch das Brunnenviertel startet um 16 Uhr. Im Rahmen des kulinarischen Spaziergangs bleibt auch genügend Raum und Zeit, bei den umliegenden Geschäften vorbeizuschauen und zu gustieren. Anmeldung per Mail an sandra @ sandfarbe.at.



22.09. Kulinarischer Spaziergang durch das Brunnenviertel

Käse aus aller Welt verkosten, Crêpes aus Syrien probieren, Marillenmarmelade aus der Wachau kosten und an den duftenden Seifen aus Aleppo riechen! Kai Sann, Obmann des Wiener Einkaufgrätzls IG Brunnenviertel, entdeckt gemeinsam mit Interessierten die Geheimnisse des Brunnenviertels. Der Spaziergang ist kostenlos. Freiwillige Spenden gehen an das VinziBett. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Neulerchenfelder Straße 52 (Sprach- und Fotostudio) und nur nach Voranmeldung unter uwieser @ dasfoto.info oder +43 650 494 81 43.



20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz



20.09. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).



21. Bezirk



Wirtschaft 21



08.09. - 10.09. Jedleseer Großkirtag

Der 151. Jedleseer Großkirtag findet drei Tage lang von 9 bis 21 Uhr statt: Ein Familienfest nach alter Tradition auf der Lorettowiese (Jedlesee, Anton-Bosch-Gasse) mit Standln, Vergnügungspark, Ringelspiel, Glücksrad des Einkaufsstraßenvereins Wirtschaft 21, Kinderparadies und Live-Musik.



23. Bezirk



Geschäftsleute von Mauer



29.09. Kulinarischer Rundgang durch Mauer

Von 18 bis 21 Uhr findet in Mauer die bereits 10. GenussTour statt. Viele Geschäfte im Grätzl bieten wieder regionale und internationale Köstlichkeiten zum Probieren an. Dabei beraten und informieren die GenussExperten über ihre Produkte. Weitere Infos: https://www.einkaufen-in-mauer.at

Aktion des Baustellenmarketings der Wirtschaftskammer Wien



Bis 15.09. Rätsel-Rallye 2023 rund um die U-Bahn-Baustellen U2xU5

Von Mitte Juni bis Mitte September können sich junge Grätzl-Detektive im Volksschulalter auch heuer wieder auf die Suche nach bekannten, historischen Persönlichkeiten im 5., 6., 7., 8. und 9. Bezirk machen. Insgesamt wird es entlang der U-Bahn-Baustellen fünf verschiedene Rätselgebiete geben. Als Belohnung erhalten die Kinder eine Urkunde und eine Medaille. Die Teilnahme ist kostenlos.



Änderungen vorbehalten!



Mehr Infos unter https://meinkaufstadt.wien



