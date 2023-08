Aktuelle Vermittlungsprogramme und eine neue Ausstellung

St.Pölten (OTS) - Heute, Donnerstag, 10. August, wird um 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden „Medical Informel - Medizin in Farben“ von Monika Kus-Picco eröffnet. Die Sommerausstellung der Badener Galerie Breyer präsentiert dabei bis 27. August großformatige Arbeiten der 1973 geborenen Künstlerin, die seit 2018 ausschließlich mit Medizinprodukten malt: Die Substanzen der abgelaufenen Medikamente reagieren dabei direkt auf der Leinwand chemisch und setzen so die klassische Farbenlehre außer Kraft. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; nähere Informationen unter 0699/15135983 und www.galerie.lane.at.

Am Sonntag, 13. August, steht ab 14 Uhr im Museum Gugging die dialogorientierte öffentliche Führung „gugging erleben.!“ auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Ebenfalls am Sonntag, 13. August, bietet das Egon Schiele Museum in Tulln ab 13 Uhr einen geführten Museumsrundgang und im Anschluss ab 14 Uhr ein Atelierprogramm für Kreative jeden Alters, womit die Gäste, inspiriert von einer sachkundigen Erklärung hochkarätiger Werke, selbst schöpferisch tätig werden können. Nähere Informationen beim Egon Schiele Museum Tulln unter 02272/64570, e-mail info @ schielemuseum.at und www.schielemuseum.at.

