Heidrick & Struggles stellt Direktor im Bereich Executive Search in Europa ein

London (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein erstklassiger Anbieter von globaler Beratung zur Unternehmensführung und On-Demand-Lösungen zur Talentsuche, hat im Juli 2023 einen Berater im Geschäftsbereich Executive Search in Europa eingestellt.

Jan Plambeck ist Heidrick & Struggles als Direktor in der Niederlassung in Frankfurt beigetreten. Als Mitglied der Verbrauchermarktabteilung bringt er fast 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensentwicklung und -beratung in Deutschland mit. Zuvor war er geschäftsführender Gesellschafter bei der ZPS Projektentwicklung, einer Wohnungsbaugesellschaft in Stuttgart.

„Jan ist für seine Erfahrungen und Fähigkeiten in der Unternehmensführung und -beratung hoch geachtet", erklärte Claire Skinner, Regionalleiterin für Europa und Afrika. „Er wird mit den Kunden zusammenarbeiten, um ihnen eine außergewöhnliche Talentberatung anzubieten, wenn sie nach agilen und erfinderischen Leistungsträgern suchen, um ihre strategischen Geschäftsziele zu erreichen."

