TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Fahrlässiges Wegducken", von Wolfgang Sablatnig

Ausgabe vom Donnerstag, 10. August 2023

Innsbruck (OTS) - Pensionsreform? Allein bei diesem Wort sträuben sich bei Politikerinnen und Politikern fast aller Farben die Nackenhaare. Die Diskussionsverweigerung könnte uns noch allen auf den Kopf fallen – zumindest den Jüngeren.

Ist es Feigheit? Ignoranz? Die Kapitulation vor denen, die mit einfachen Antworten die großen Probleme lösen wollen? Tatsache ist, dass die Parteien schon lange aufgehört haben, sich über die Zukunft des Pensionssystems Gedanken zu machen. Eine Ausnahme sind nur die NEOS. Sie können es sich leisten, unpopuläre Themen anzupacken; ihre Anhängerschaft erwartet nichts anderes.

Selbst die ÖVP, die eine „Pensionsreform“ noch vor gar nicht allzu langer Zeit zur Fahnenfrage machte, hat sich von dem Thema verabschiedet. Den Vorwurf der „sozialen Kälte“ wollte Sebastian Kurz nicht riskieren. Und Nachfolger Karl Nehammer macht diese Flanke im Abwehrkampf gegen Herbert Kickls FPÖ erst recht nicht auf.

Die Fakten sprechen aber eine klare Sprache. Unser Pensionssystem ist ein grundsätzlich gutes. Wer heute arbeitet, zahlt die Bezüge der Pensionistinnen und Pensionisten. Und wer später selbst in den Ruhestand geht, kann sich auf die Solidarität der Beitragszahler von morgen verlassen.

Die Ausfallshaftung in diesem Umlagesystem übernimmt der Staat – und alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die für das Budget des Bundes aufkommen.

Aller Feigheit, Ignoranz oder Kapitulation zum Trotz ist die Schieflage dabei nicht zu übersehen. Die Menschen leben immer länger. Das ist ein Grund zum Feiern. Noch immer gehen sie aber so in den Ruhestand, also ob die Lebenserwartung so wäre wie vor 40 oder 50 Jahren.

Was diese Verschiebung für das Pensionssystem und die Ausfallshaftung bedeutet, will aber niemand ernsthaft diskutieren. Lieber beteuern die Beschwichtiger aller Farben, dass die Pensionen sicher sind – das sind sie ja auch, wenn der Bund zuschießt.

Die Bereitschaft, länger im Job zu bleiben, steigt durch dieses Wegducken aber nicht. Ganz abgesehen davon, dass da zuerst die Bereitschaft der Unternehmen steigen müsste, Menschen auch länger zu beschäftigen. Statt der teuren Alten beschäftigen diese aber lieber billigere Junge. Es stellt sich auch die Frage, ob alle Menschen gleich lang arbeiten sollen – oder ob nach Berufen zu unterscheiden wäre.

Die Pensionsfrage ist nun einmal komplex. Sie aber gar nicht mehr anzugreifen, ist feig und ignorant gleichzeitig. Debatten um des Kaisers Bart sind nun einmal leichter zu führen, Debatten um „Normalität“ oder um das Bargeld in der Verfassung.

Ernsthafte Diskussionen lassen sich zwar mit Scheindebatten aus dem Weg räumen. Die Probleme und Fragen bleiben, ob bei den Pensionen oder bei der Klimakrise.





