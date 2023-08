Grüne Wien, Kunrath: Humanitäres Bleiberecht für Eren U.

Wien (OTS) - Der Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Niki Kunrath protestiert gegen die morgige mögliche Abschiebung von Eren U. in die Türkei.

Eren U. ist ein in Wien lebender, gut integrierter Kurde, der bald heiraten wollte, sich aber aktuell in Schubhaft im Polizeianhaltezentrum Hernals befindet. Morgen findet die Verhandlung über die Rechtmäßigkeit seiner Schubhaft statt.

“Eren U. droht bei einer Abschiebung in die Türkei als politisch aktiver Kurde möglicherweise Folter und Haft. Ich fordere die zuständigen Behörden unverzüglich auf, Eren U. aus humanitären Gründen Aufenthalt in Österreich zu gewähren“, so Niki Kunrath, Menschenrechtssprecher der Grünen Wien.



