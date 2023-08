Medienhinweis: Hut 8 wird am 14. August seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen

Toronto (ots/PRNewswire) - Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT ) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), ein innovationsorientierter Pionier im Bereich des Digital Asset Mining und Anbieter von High Performance Computing, wird die Ergebnisse für das zum 31. Juli 2023 beendete Quartal am 14. August 2023 über eine Telefonkonferenz veröffentlichen.

Wer: Analysten, Medienvertreter und Investoren sind zur Teilnahme eingeladen.



Was: Die Führungskräfte von Hut 8 werden die

Finanzergebnisse des Unternehmens aus dem zweiten Quartal rezensieren und die

jüngsten Unternehmensentwicklungen kommentieren.

Wann: Die Ergebnisse werden am 14. August 2023 per Medienmitteilung und auf der Website

des Unternehmens

unter https://hut8mining.com/investors/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3939546 -1&h=3867554049&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D393954 6-1%26h%3D2410001065%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8mining.com%252Finvestors%252F%26a %3Dhttps%253A%252F%252Fhut8mining.com%252Finvestors%252F&a=https%3A%2F%2Fhut8mining.

com%2Finvestors%2F) mitgeteilt. Die



Telefonkonferenz und das Webinar beginnen um 10:00 Uhr ET.

Wo: Um an der Telefonkonferenz ohne Unterstützung durch die Vermittlung teilzunehmen,

können Sie sich registrieren

und Ihre Telefonnummer unter https://ow.ly/vmjc50PqkLA (https://c212.net/c/link/?t=0 &l=de&o=3939546-1&h=1038771725&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D en%26o%3D3939546-1%26h%3D288192051%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fow.ly%252Fvmjc50PqkLA%2 6a%3Dhttps%253A%252F%252Fow.ly%252Fvmjc50PqkLA&a=https%3A%2F%2Fow.ly%2Fvmjc50PqkLA)

eingeben, um einen

sofortigen, automatisierten Rückruf zu erhalten, der Sie zu der Konferenz

weiterleiten wird.

Diejenigen, die über die Vermittlung beitreten, sollten sich 5 bis 10 Minuten früher

unter 1-888-664-

6392 (gebührenfrei, Nordamerika) einwählen und den Code 388162# verwenden.



Informationen zu Hut 8

Durch Innovation, Vorstellungsvermögen und Leidenschaft setzt sich das erfahrene Führungsteam von Hut 8 für den Aufbau und Betrieb einer Computerinfrastruktur ein, die Bitcoin-Mining, herkömmliche Rechenzentren und aufkommende Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf High-Performance-Computing-Rechenzentren in British Columbia und Ontario, welche Cloud-Dienste, Co-Location, Managed Services, KI, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte, die in Süd-Alberta gelegen sind. Hut 8 ist schon lange für seine einzigartige Treasury-Strategie bekannt und verfügt über einen der höchsten Bestände an Bitcoins aus eigenem Mining aller börsennotierten Unternehmen weltweit. Folgen Sie uns auf Twitter unter @Hut8Mining.

