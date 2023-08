Raiffeisen Vorsorge Wohnung bietet trendige Alternative zur Dauer-Vermietung - Kurzzeit-Miete-Pilotprojekt in 1140 Wien

Wien (OTS) - Mit einem attraktiven Angebot tritt die Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW) ab sofort an ihre Kunden heran: Investor*innen sollen künftig zwischen Langzeit- und Kurzzeitvermietung ihrer Vorsorgewohnung wählen können. RVW bietet in Kooperation mit Trusted Homes als Alternative zum Service-Modell der Vermietung auf Dauer nun auch eines für kurze Vermietungszeiten (Airbnb) an. Trusted Homes sorgt u.a. für die Möblierung der Wohnung, Reinigung und Marketing und wickelt die Vermietung ab. Pilotprojekt ist das derzeit im Bau befindliche Wohnobjekt in der Ameisgasse 28 in 1140 Wien.

Am Projektstandort werden gerade 29 neue Vorsorge-/Eigentumswohnungen mit 16 PKW-Stellplätzen errichtet. Davon stehen in Zukunft sieben Wohneinheiten im Erdgeschoß für Kurzzeitvermietung zur Verfügung. Die Fertigstellung ist für frühestens Ende August 2024 geplant. Das Objekt in der Ameisgasse 14 in Wien Penzing eignet sich v.a. durch seine Nähe zu Schönbrunn und die hervorragende öffentliche Verkehrsanbindung mit U-Bahn, Schnell- und Straßenbahnen sehr gut für die Kurzzeitvermietung.

Umfangreiches Rundum-Service

Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung: „Als Österreichs führender Anbieter von Vorsorgewohnungen möchten wir deren Attraktivität für unsere Kund*innen weiter erhöhen. Das Thema Kurzzeitvermietung ist durch Airbnb für viele Investoren doch recht interessant geworden und stellt eine gute Alternative zur bisherigen Vermietung auf Dauer dar. In Wien ist oftmals die gewerbliche Nutzung von Wohneinheiten baurechtlich vorgeschrieben (sog. Geschäftsviertelwidmung). Für diese Einheiten gibt es nun eine optimale Bewirtschaftung. Schon jetzt bieten wir mit unserem Mietenpool ein umfangreiches Rundumservice für Anleger*innen. Durch die Kooperation mit Trusted Homes können wir unser Angebot nun um eine neue Option bei gleichbleibend hohem Serviceniveau erweitern."

Diana Misca, CEO von RHC Immobilien/Trusted Homes: “Dank unserer Expertise im Bereich der Kurzzeitvermietung sind wir der ideale Partner, um das Objekt Ameisgasse 28 bestmöglich zu vermarkten. Wir freuen uns sehr, mit der Raiffeisen Vorsorge Wohnung zu kooperieren und sehen das als Startschuss für eine nachhaltige und langfristige Partnerschaft“.

Trusted Homes ist ein führendes Unternehmen im Bereich des Hospitality-Managements, das seit 2016 effektive End-to-End-Lösungen für Kurzzeitvermietungen bereitstellt. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und einem beeindruckenden Portfolio von rund 100 verwalteten Wohnungen, bietet Trusted Homes Immobilienentwicklern und -eigentümern erstklassige Service-Dienstleistungen, um ihre Rendite zu maximieren. Durch das spezialisierte Fachwissen und die branchenführenden Lösungen wird maximale Rentabilität und ein Gefühl der Sicherheit gewährleistet. www.trusted-homes.com.

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen. Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertiggestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt. www.rvw.at

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

1020 Wien

Tel: +43 (1) 533 3000

Fax: +43 (1) 533 3000-2995

vorsorgewohnungen @ rvw.at

www.rvw.at