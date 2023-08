Europäische Reiseversicherung ist Vorreiter mit inklusivem Online-Angebot

Der Abschluss einer Reiseversicherung und Schadenmeldungen sind ab sofort barrierefrei möglich

Wien (OTS) - In einer zunehmend digitalisierten Welt ist es von großer Bedeutung, dass Informationen und Dienstleistungen für alle Nutzer_innen zugänglich sind. Wenn ältere Personen und Menschen mit Sinnes-Einschränkungen reisen, erfordert das meist mehr Vorausplanung und Absicherung.

Die Europäische Reiseversicherung hat die Unternehmenswebsite in einem umfassenden Relaunch auch barrierefrei gestaltet. Dazu gehören eine klare und verständliche Sprache, eine übersichtliche Navigation und die Verwendung von alternativen Texten für Bilder und Grafiken. Zudem sind Farben und Kontraste so gewählt, dass sie auch für Personen mit Sehbehinderungen gut erkennbar sind.

„ Eine barrierefreie Webseite trägt wesentlich zu einer inklusiven Gesellschaft bei. Wir möchten die digitale Teilhabe ermöglichen und Menschen mit und ohne Behinderung dabei unterstützen, sicher auf Reisen unterwegs zu sein “, erklärt Wolfgang Lackner, Vorsitzender des Vorstands der Europäischen Reiseversicherung AG die Wichtigkeit des neuen Online-Auftritts.

Barrierefrei Prämie berechnen und Reiseversicherung abschließen

Die Website ist nun barrierefrei zugänglich und übernimmt eine Vorreiterrolle in der österreichischen Versicherungsbranche. Das Reiseversicherungs-Angebot wird strukturiert, klar und informativ präsentiert - mit neuem Textkonzept, optimierter Zielgruppenlösungen und effektiven Landingpages. Der inklusive Internetauftritt ermöglicht es, sich eigenständig zu informieren, Prämien zu berechnen, eine Reiseversicherung abzuschließen und in weiterer Folge sicher unterwegs zu sein. Darüber hinaus stehen nun auch alle relevanten Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, inklusive Apple und Google Pay. Ergänzend wurden einige Sicherheits-Updates für Konsument_innen umgesetzt.

Die Europäische Reiseversicherung leistet damit weiterhin Pionierarbeit unter den Versicherern: Bereits im Jahr 2001 hat sie als erste Versicherung Österreichs ihre Produkte online abschließbar gemacht.

Angebot und Services für Senior_innen

Das optimierte Design spiegelt sich auch in den Landing Pages wider, die gezielt zu Themen wie „Seniorenreisen“, „Alleine reisen“ oder „Reisen mit Vorerkrankungen“ informieren. Denn eine genaue und rechtzeitige Planung unterstützt das Reisen Älterer oder Menschen mit körperlicher Einschränkung.

Die Europäischen Reiseversicherung setzt auf qualitativ hochwertige Reiseversicherungen ohne altersabhängiger Prämie oder Altersgrenze. Sie berücksichtigt die Wünsche der Kund_innen nach deutschsprachiger Beratung und Betreuung im Notfall: Die Einsatzzentrale ist 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche erreichbar. und leistet Unterstützung im Krisenfall und holt verletzte oder verunfallte Kunden weltweit ins Heimatland – oft mittels Ambulanzjet – zurück.

Mit dem Reisedoc der Europäischen Reiseversicherung können bereits kleinere Beschwerden in einem vertrauensvollen Gespräch per Tele-Konsultation mit österreichischen Mediziner_innen abgeklärt werden. Gegebenenfalls wird eine Empfehlung für weiterführende Untersuchungen und Behandlungen am Urlaubsort gegeben. Die Arztsuche vor Ort, Wartezeiten und mögliche Sprachprobleme bleiben damit erspart.

WCAG – Der internationale Standard für Menschen mit sensorischen und motorischen Einschränkungen

Die Web Content Accessibility Guidelines sind ein internationaler Standard zur barrierefreien Gestaltung von Internetangeboten, der in der Europäischen Union voraussichtlich ab 2025 für mobile Anwendungen verbindlich sein wird. Die Europäische Reiseversicherung wendet diesen Standard schon heute an und die vollkommen überarbeitete Website ist damit auch für Personen mit sensorischen und motorischen Einschränkungen zugänglich. Damit ist es allen Nutzer_innen möglich, sich online vor Abreise selbstständig zu informieren, Prämien zu berechnen, eine Reiseversicherung abzuschließen, Kontakt aufzunehmen oder einen Schaden zu melden.

DIE EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG AG

Die Europäische Reiseversicherung ist der größte österreichische Reiseversicherer und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

