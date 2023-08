VP-Keri ad Praterstern: Erneute Realitätsverweigerung der Wiener SPÖ

Bezirksvorsteher Nikolai schaut weg, die Volkspartei hin – Polizei nur der Feuerlöscher, es braucht echte Ursachenbekämpfung

Wien (OTS) - Die aktuellen Aussagen von Alexander Nikolai, SPÖ-Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, er empfinde die Gesamtsituation am Praterstern derzeit als sicher, bringt die Abgehobenheit und Realitätsverweigerung der Wiener SPÖ auf den Punkt:

„Die SPÖ hat anscheinend komplett das Gefühl für die Menschen verloren“, so Gemeinderätin Sabine Keri, Bezirksparteiobfrau der Wiener Volkspartei – Leopoldstadt. Und weiter: „Nach der Entgleisung des ehemaligen Bezirksvorstehers der Brigittenau, Hannes Derfler, hat Nikolai mit seinen Aussagen nun bewiesen, dass die SPÖ auch in der Leopoldstadt lieber wegschaut und offensichtliche Probleme schönredet, anstatt sie zu lösen.“

Hinschauen statt wegschauen - Polizei kann nur Symptombekämpfung betreiben

Die Wiener Volkspartei gibt sich mit der Aussage des Bezirksvorstehers, dass klar sei, dass es an so einem viel frequentierten Verkehrsknotenpunkt wie dem Praterstern immer wieder zu Konflikten kommt, nicht zufrieden. „Die Menschen fühlen sich nicht sicher und die Polizei ist im Dauereinsatz. Beschwichtigende Worte und immer mehr Polizeipräsenz helfen hier nicht“, so Keri weiter.

Die Polizei könne nur die fehlenden Maßnahmen seitens der Stadtregierung mildern und als ‚Feuerlöscher‘ agieren: „Ohne ehrliche Diskussionen und eine echte Ursachenbekämpfung werden wir die Situation am Praterstern nicht unter Kontrolle bekommen“, erklärt Keri. Einerseits braucht es Maßnahmen gegen das Wiener Integrationsversagen um ethnischen Konflikten entgegenzuwirken, andererseits zielgerichtete Sozialarbeit.

Einladung zur Zusammenarbeit

Die Wiener Volkspartei ist das Gegenmodell zur Wiener SPÖ. Hinschauen, Probleme klar benennen und an Lösungen arbeiten:

„Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer hat die Hand bereits ausgestreckt, um die Herausforderungen in Wien parteiübergreifend anzugehen. Auch im Bezirk bieten wir Bezirksvorsteher Nikolai unsere Unterstützung an, gemeinsam an Lösungen für den Praterstern zu arbeiten“, so Keri abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at