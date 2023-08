TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg“

Dienstag, 15. August 2023, 18.25 Uhr, ORF 2

Wien (OTS) - Eine neue TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg thematisiert, wie Nutztiere – vom Esel über Yaks bis zum Norikerpferd – in Vorarlberg eingesetzt und gehalten werden. Der Film zeigt, dass bei guter Haltung und sinnvollen Einsatzbereichen Mensch und Tier profitieren. Auch die Sehnsucht nach harmonischer Mensch-Nutztier-Beziehung ist ungebrochen groß. Das belegen die bunten Bilder von der Geißen- und Norikerausstellung im Bregenzerwald.

„Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg“ ist am Dienstag, dem 15. August 2023, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Feiertag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Bernhard Stadler

Kamera: Alexander Roschanek

Schnitt: Manuel Baus

Sprecher: Rüdiger Wenk

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at