CMS veröffentlicht starke Ergebnisse für 2022

Wien (OTS) - Die globale Beratungskompetenz von CMS war 2022 vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen stark gefragt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6,2 Prozent auf 1,862 Milliarden Euro. Darüber hinaus erlangte das Unternehmen breite Anerkennung in der Branche und festigte seinen Ruf als bedeutende internationale Anwaltskanzlei.

Das Unternehmen erzielte dieses Wachstum trotz verschiedener wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen, wie die anhaltenden Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges und dem zunehmenden Inflationsdruck. Den größten Beitrag zum Umsatzwachstum leisteten die Fachbereiche Corporate & Commercial sowie Streitbeilegung und Arbeitsrecht. Hohe Wachstumsraten verzeichneten auch die Dienstleistungsangebote im Bereich Steuern, Banken und Immobilien.

Pierre-Sébastien Thill, Vorstandsvorsitzender von CMS: „ 2022 war für Unternehmen auf der ganzen Welt ein hartes Jahr. Die Ergebnisse zeigen die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit unseres Teams und die Tiefe seiner Kundenbeziehungen. Da wir alle ein weiteres herausforderndes Jahr hinter uns haben, ist es unbestreitbar, dass das Engagement des Teams, unseren Mandant:innen herausragenden Service zu bieten, eine bedeutende Rolle für unseren anhaltenden Erfolg gespielt hat. “

Johannes Juranek, Managing Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien: „ Trotz der herausfordernden Bedingungen im Jahr 2022 erzielte CMS Wien erneut eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum bereits hervorragenden Jahr 2021. Besonders erfreulich ist das starke Wachstum unserer CEE-Büros .“

Anpassung an eine veränderte Welt

Um sicherzustellen, dass alle Klient:innen trotz der Komplexität der aktuellen geopolitischen Spannungen und der sich ständig ändernden Vorschriften mit aktuellen rechtlichen Informationen versorgt sind, entwickelte CMS Expertenhandbücher und -berichte inklusive Sanktionslisten. Durch die Bewältigung der komplexen Rechtslandschaft und die exzellente Beratung erwies sich CMS in einer Zeit erhöhter Unsicherheit und geopolitischer Herausforderungen als zuverlässige Partnerin für ihre Mandant:innen.

Da die Welt weiterhin auf Remote-Arbeit setzt, verstärkte CMS auch das Know-how in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowohl intern als auch im Kundenservice weiter zu verbessern. Die Entwicklung von „Superspezialisierungen“ in kritischen Bereichen wie Cybersicherheit und KI verdeutlichen den Anspruch, bei für Klient:innen wichtigen Themen an vorderster Front zu bleiben.

Führungsteam wird verstärkt

Im Januar 2022 verstärkte CMS das Führungsteam mit der Ernennung von Rob Gijsen zum ersten Chief Marketing Officer. Er ist dafür verantwortlich, die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Marketing festzulegen, die Geschäftsentwicklung und -prozesse zu rationalisieren und einheitliche globale Qualitätsstandards sicherzustellen. Dieser strategische Schritt spiegelte den Fokus von CMS auf die Optimierung der Marktpräsenz und die Verbesserung des Kundenerlebnisses über Grenzen hinweg wider.

Darüber hinaus bekräftigte CMS das Engagement für Nachhaltigkeit und ethische Geschäftspraktiken und reichte im August letzten Jahres den zweiten Communication on Progress (COP)-Bericht beim UN Global Compact ein. Im September wurde eine eigene ESG-Charta vorgestellt, die den Rahmen für verantwortungsvolles Handeln und Wirtschaften auf Basis von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien vorgibt.

Isabel Scholes, CMS Geschäftsführerin: „ Das letzte Jahr war eine weitere Phase mit großen Veränderungen und Unsicherheit, nicht zuletzt nach der russischen Invasion in der Ukraine. Unser Unternehmen war jedoch in der Lage, sich an diese Umstände anzupassen und unseren Klient:innen wertvolle Beratung anzubieten. Da die Themen ESG und Cybersicherheit weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung unserer Mandant:innen stehen, werden wir weiterhin Ressourcen bereitstellen, um diesen Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden. “

Anerkennung in der Branche

CMS konnte sich im Thomson Reuters Global Elite Law Firm Brand Index 2022 mit Platz 13 deutlich verbessern – 2021 belegte CMS Platz 20. Diese Anerkennung unterstreicht den wachsenden Ruf und Einfluss der Kanzlei in der Rechtsbranche. Im März 2022 verbesserte sich CMS in der Kategorie „Festlandeuropa“ des Thomson Reuters Regional Law Firm Brand Indexes um drei Plätze auf den 4. Platz und im UK Brand Index um zwei Plätze auf den 3. Platz. Diese Rankings spiegeln das Engagement von CMS für die Bereitstellung außergewöhnlicher Rechtsdienstleistungen in verschiedenen Regionen wider.

Im August arbeitete Lupl , die offene Branchentechnologieplattform für Rechtsangelegenheiten, die CMS gemeinsam mit Cooley und Rajah & Tann entwickelt hat, mit dem Singapore Ministry of Law zusammen und festigte damit die Position von CMS als wichtiger Stakeholder in der internationalen Rechtslandschaft.

Ausblick 2023: In Menschen investieren

Im April dieses Jahres stellte die Kanzlei ihr Engagement für die Förderung und Anerkennung von Talenten unter Beweis, indem sie 62 Anwält:innen in Partnerpositionen in 26 Städten in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika beförderte.

Dr. Duncan Weston, Executive Partner von CMS: „ Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr erneut gewachsen ist und gleichzeitig in unsere Mitarbeitenden und die Entwicklung unseres Geschäfts investiert hat. Die Herausforderungen der Globalisierung führen zu neuen Rechtspraktiken und vertiefen die Bedeutung anderer. Wenn wir diese Veränderungen annehmen, können wir umfassende Lösungen und strategische Beratung anbieten und so stärkere Partnerschaften in einer zunehmend vernetzten Welt fördern. “



