ORF-„Eco“ über die Klima-Schäden in Kärnten und der Steiermark

Am 10. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 10. August 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Klima-Schäden: Wer die Kosten für Hagel und Hochwasser trägt

Die Unwetter halten Österreich in Atem: Weiterhin kann es zu Gewittern und starken Regenfällen kommen, ganze Ortschaften in Kärnten und der Steiermark sind bereits verwüstet. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht überschaubar. Wetterextreme werden in Zukunft häufiger auftreten, davor warnt die Klimaforschung. Die finanziellen Schäden in der Landwirtschaft, der Unternehmen und bei Privatpersonen steigen in diesem Zusammenhang – es bleibt die Frage, wie und ob man sich darauf vorbereiten kann. Bericht: Pia Bichara, Emanuel Liedl, Johannes Ruprecht

Gemeinden ohne Bankomat: Was ist der Preis für den fehlenden Geldautomaten?

Mehr als 300 Gemeinden in Österreich haben keinen eigenen Bankomaten mehr. Dabei ist die Debatte um die Verankerung des Bargelds in der Verfassung so aktuell wie nie zuvor. Umso unverständlicher ist es, dass die Zahl der Geldautomaten in Österreich wieder gesunken ist. Die Verträge mit alternativen Bankomat-Anbietern aufrecht zu erhalten, ist eine teure Angelegenheit. In zwei Gemeinden wird untersucht, ob es in jedem Ort einen Bankomaten braucht, oder ob das Bargeld ohnehin bald aus unserem Leben verschwindet. Bericht: Pia Bichara

Markensterben: Schaden Firmenpleiten dem heimischen Wirtschaftsstandort?

Der Konkurs mehrerer großer Marken wie Kika/Leiner, Salamander/Delka und Gerry Weber erinnern an die Schicksale anderer bekannter österreichischer Marken: Nach dem Bankrott des Nahversorgers Konsum im Jahr 1995 schlitterte 2012 die Drogeriekette Schlecker und kurz danach, im Jahr 2015, der Supermarkt Zielpunkt in die Pleite. Damals wie auch heute fallen die Arbeitsplätze tausender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weg. „Eco“ geht der Frage nach, was die Konkurswelle der bekannten österreichischen Marken für die vielen Arbeitsplätze und die Einkaufslandschaft bedeutet. Bericht: Werner Jambor, Helga Lazar

